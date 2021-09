Vertonghen ziet een terugkeer naar Ajax niet gebeuren: “Denk dat ik carrière zal afsluiten bij Benfica”

In een interview met het Nederlandse RTL woensdagavond had Vertonghen het eerst over de zege tegen Barça. “Ik denk dat die vroege goal ons heel erg heeft geholpen”, sprak hij. Vertonghen zei het met een glimlach op zijn gezicht — hij voelt zich goed in Lissabon. “Het bevalt me, ja. Ik heb het geluk gehad dat ik voor heel mooie, grote clubs heb mogen spelen. Dit is er ook weer één. Ik wilde naar een club die heel ambitieus was en meedoet in de Champions League. Dat komt allemaal uit hier.”