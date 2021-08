Vaste klant op Kampioenenbal, maar toch is nieuwe, Italiaanse coach van Shakhtar op z'n hoede: “Genk kan razendsnel omschakelen”

Champions LeagueZe zijn vaste klant in de Champions League, dit keer moet Shakhtar Donetsk zich via de voorrondes zien te plaatsten. De Oekraïense topclub is favoriet, maar toont zich wel respectvol. "Genk heeft de wapens om ons pijn te doen."

Na vier opeenvolgende kampioenschappen moest Shakhtar Donetsk vorig seizoen de titel aan Dinamo Kiev laten. Zodoende moet Shakhtar zich via de voorrondes proberen te verzekeren van een plaats in de Champions League. Voor de Italiaanse coach van Shakhtar, Roberto De Zerbi, wordt het zijn Europese vuurdoop. De Zerbi was voordien aan de slag in eigen land bij onder meer Benevento en Sassuolo en staat bekend als een coach die van mooi en verzorgd combinatievoetbal houdt. Het zou vanavond dus wel eens een open wedstrijd kunnen worden.

"Ik heb alle wedstrijden van Genk dit seizoen gezien", zei hij. "De Supercup tegen Club Brugge en de twee duels in de competitie. Het is een ploeg die vooral over veel snelheid beschikt. Dat is hun grootste kwaliteit en ik verwacht dat ze ook tegen ons vrij open zullen spelen. We zullen op onze hoede moeten zijn bij balverlies, want Genk kan razendsnel omschakelen. Maar zoals elke ploeg heeft ook Genk z'n zwakke plekken."

Traoré

Traditiegetrouw is Shakhtar een ploeg die bestaat uit veel talentvolle Brazilianen, aangevuld met Oekraïense internationals. Middenvelder Maycon is zo'n Braziliaan die via Shakhtar zijn weg zoekt in Europa. "We willen naar de Champions League en daarom zullen we meteen een sterke prestatie moeten neerzetten tegen Racing Genk. Ze hebben de wapens om ons pijn te doen op de counter, maar die hebben wij ook." Het grootste wapen heet Lassina Traoré. De ex-spits van Ajax was in de eerste twee gewonnen competitieduels van Shakhtar goed voor twee doelpunten.

Lees ook:

Volledig scherm Coach Roberto De Zerbi. © BELGA