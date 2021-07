Vaste klant op Europees toneel die laatste UEFA Cup won: Genk treft met Shakhtar Donetsk een loodzware tegenstander

Met Shakhtar Donetsk mag KRC Genk zich aan een loodzware tegenstander verwachten. De Oekraïense topclub is de laatste jaren een vaste waarde op het Europese toneel, met twee halve finales in de Europa League en vier keer overwintering in de Champions League. Vorig seizoen trapte Shakhtar het Inter van Romelu Lukaku nog uit de poulefase van het kampioenenbal en Europa. De 13-voudige Oekraïense kampioen moest de landstitel in het afgelopen seizoen voor het eerst in vijf jaar tijd aan Dynamo Kiev laten. En dus wachtten hen de voorrondes van de Champions League, waarin KRC Genk gisteren uit de trommel kwam.

Het UEFA-coëfficiënt van de club uit Donetsk zegt alles: Shakhtar staat op de 18de plek, boven onder meer Ajax, Napoli, Villarreal, Inter, Lazio of Benfica. Ze behoort tot een reeks Europese topclubs in de 21ste eeuw - zelf won Shakhtar in 2009 de laatste editie van de toenmalige UEFA Cup. Na twaalf jaar onder het bewind van Mircea Lucescu en kortere passages van Fonseca en Castro zwaait coach Roberto De Zerbi vanaf dit seizoen de plak. De ex-trainer van Sassuolo, met wie hij knap achtste werd in de Serie A, legde meerdere aanbiedingen in eigen land naast zich neer om bij Shakhtar aan de slag te gaan. Na een al bij al mislukt seizoen - Shakhtar werd geen kampioen - investeert de veelbesproken en steenrijke eigenaar Rinat Akhmetov volop. Nu al werden forse sommen betaalt voor Pedrinho (18 miljoen euro, Benfica), Marlon (12 miljoen, Sassuolo) en Traoré (10 miljoen, Ajax). Sommen die in contrast staan met de uitgaven van Racing Genk. Een opsteker voor de Limburgers is de zware blessure van Junior Moraes, die er niet bij zal zijn. Dat neemt evenwel niet weg dat Genk voor een heuse opdracht staat. Willen ze het huzarenstukje van Club Brugge van twee jaar geleden overdoen, dan moeten ook zij net als blauw-zwart toen met Dynamo Kiev voorbij een Oekraïense topclub.