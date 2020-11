Vanaken: “Tegen Zenit derde plaats veiligstellen”, Mignolet: “Dit verlies makkelijker te accepteren dan thuis”

Weer toonde Haaland zijn scorend vermogen. “Wat daaraan te doen is? Misschien toch iets scherper verdedigen”, analyseert Hans Vanaken het 3-0-verlies van Club Brugge tegen Borussia Dortmund . “De goals komen na twee foutjes van ons. Dat moet je hem niet geven, het is een fantastische spits die zo’n kansen meteen afmaakt.” Club kon nadien niet profiteren van de kleine momentjes. “Dat doen zij wél, scoren vanuit een eerste kans. Het is geen schande om van Dortmund te verliezen, maar tijdens de match heb je toch het gevoel dat er ruimte is om te voetballen en iets te verwezenlijken. Maar uiteindelijk zijn zij gewoon te sterk.”

Zit Club nu in een moeilijke periode, ook in de competitie bolt het niet lekker? “Het voetbal is niet zoals vorig jaar, wanneer we de tegenstand overrompelden. Maar we staan wel op kop in de eigen competitie en hebben vier punten in de Champions League. Zeggen dat het slecht is, kan niet met deze resultaten. Nu moeten we tegen Zenit, het is zaak om die derde plaats veilig te stellen”, eindigt Vanaken.