Van “k*tloting” tot “fantastische uitdaging”: gemengde gevoelens over loting bij Club Brugge, dat “geen grote sterren zal zien”

Champions League"Niet sexy, maar doenbaar." Ver weg van Istanboel hield het Belfius Basecamp een dubbel gevoel over aan de weinig aantrekkelijke Champions League-loting van Club Brugge. "We zijn nog steeds de kleinste ploeg, maar er zijn mogelijkheden...", was de teneur.

De bazen waren van huis, Club Media House gooide in Knokke-Heist de deuren open. In het restaurant van het Belfius Basecamp volgde een bont allegaartje van pers, trainers en medewerkers de live-uitzending van de loting vanop de eerste rij. Een handvol spelers nam plaats in de televisiestudio van blauw-zwart, de rest volgde vanuit het aanpalende restaurant. “Ik hoop dat we niet weer tegen PSG spelen”, klonk het bij Hans Vanaken, een mening die de hele delegatie deelde. Milan stond dan weer met stip genoteerd, met Liverpool en Ajax als gedroomde opponenten in het zog. Het werd uiteindelijk niets van dat.

De spanning groeide in het Basecamp, waar vooral de technische staf van de ene in de andere verbazing viel toen de poules stelselmatig ingevuld raakten. De ‘wauws’ en ‘oeh’s’ vulden het restaurant – het woord ‘haalbaar’ viel niet langer in het Basecamp. ‘F*cking UEFA’, gekscheerde Paul Okon, toen een mooie poule wegviel. Pascal Plovie droomde luidop van Chelsea. Likkebaardend wachtte het Basecamp het ultieme moment af.

Uiteindelijk zorgde het plaatje van groep B, de poule met FC Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen, voor gemengde gevoelens. Sportief haalbaar, maar weinig aantrekkelijk – vooral in de omkadering stond de ontgoocheling op de gezichten. Verstomming in het clubrestaurant. De technische staf moest het even laten bezinken. ‘Geen sexy poule, maar eentje met mogelijkheden’, was de algemene conclusie.

“Ik denk dat allen aan elkaar gewaagd zijn”, toonde hun baas Carl Hoefkens zich strijdvaardig. De T1 kreeg net als het bestuur wat hij wou – een poule waarin Club Brugge competitief kan zijn. “Makkelijker dan anders, maar dat is net gevaarlijk”, besloot Vanaken. “Man City en PSG komen naar hier met het gevoel: ‘Dat zetten we later nog wel recht.’ Dat zullen deze ploegen niet hebben.”

Vanaken koos net als Mata snel het hazenpad, ook zij hadden ongetwijfeld op toch minstens één topaffiche gerekend. “Grote sterren zullen we niet zien”, aldus Mister Champions League. “Maar het is wel een fantastische uitdaging”, voegde Vanaken er plichtbewust aan toe.

Simon Mignolet zette het sentiment moeiteloos opzij: “De beste poule die we konden loten. Met mogelijkheden tegen elke club, ook al zijn wij nog steeds de kleinste. Doorstoten naar de Europa League zou op zich al fantastisch zijn. Maar de tweede ronde van de Champions League halen is na deze loting sowieso de ambitie. We zetten elk jaar een nieuwe stap en dat moet nu opnieuw zo zijn.”

‘Kutloting’, sakkerde er in de achtergrond eentje. In Istanboel dachten de bazen er anders over.

