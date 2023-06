Van een ‘skater boy’ tot ‘een type Nainggolan’: wat u moet en mag weten over de elf van Inter

D-Day voor Inter en Manchester City. Vanavond wint één van beide teams de Champions League (live te volgen vanaf op VTM2). De favoriet of de underdog? De Citizens of de Nerazzuri? De Bruyne en maats of Lukaku en co? Big Rom kennen we allemaal, maar wat moet u weten over zijn ploeggenoten? Van de man die met twee linkerschoenen op de eerste training bij Inter toekwam over een Unicef-ambassadeur tot een speler die als kind fan was van... AC Milan, dit zijn de elf van Inter.

Wat u moet weten: Zat tussen februari en november 2021, toen nog bij Ajax, een dopingschorsing uit nadat het verboden middel furosemide in zijn urine werd aangetroffen. Hij zou per ongeluk medicatie van zijn vrouw ingenomen hebben.

Wat u mag weten: Kent u zijn neef nog? Fabrice Ondoa keepte drie jaar geleden bij KV Oostende, dat hem ontsloeg omdat hij een lockdownfeest organiseerde in zijn appartement. Ondoa speelt vandaag in Letland.

Volledig scherm © Photo News

Wat u moet weten: Was lang een polyvalente flankspeler. Linksback, rechtsback, de wingback,... Het maakte hem niet uit. Dat toonde hij ook bij Manchester United. Nooit een uitblinker, wel oerdegelijk.

Wat u mag weten: ‘He was a skater boy...’ Als jong kereltje was Darmian gek op skateboarding - het was zijn eerste passie.

Volledig scherm © Photo News

Wat u moet weten: Werd al snel een van de grootste Italiaanse talenten genoemd. Op zijn achttiende legde Inter 31 (!) miljoen euro op tafel om hem weg te plukken bij Atalanta. Intussen zit hij al aan 163 wedstrijden voor de Nerazzuri.

Wat u mag weten: Was als kind zo bezeten van voetbal dat hij met een stickerboek alle namen van elk Serie A-team uit het hoofd leerde. Inclusief hun nationaliteit.

Volledig scherm © Photo News

Wat u moet weten: Een vechter. In de goede zin van het woord. Belandde in 2012 als AC Milan-speler in een depressie nadat hij zijn vader verloor. “Ik was vergeten hoe ik moest voetballen. Ik dronk me te pletter.” Overwon teelbalkanker en maakte alsnog een mooie carrière.

Wat u mag weten: Zijn bovenlichaam staat vol tattoos. De opvallendste? Alle personages uit de animatiefilm ‘Madagascar’. Van maki ‘King Julien’ tot nijlpaard ‘Gloria’.

Volledig scherm Acerbi na het winnen van de Supercup. Op zijn rechterarm (net boven elleboog - ziet u onder meer de tattoo van 'King Julien' © Acerbi Instagram

Wat u moet weten: Speelde amper negen jaar geleden nog bij de U19 van de Nederlandse vierdeklasser BVV Barendrecht. Baande zich een weg via Sparta, Heerenveen en PSV naar Inter - indrukwekkend parcours. Geen verfijnde, wel een onderschatte speler.

Wat u mag weten: Kon door de grond zakken van schaamte bij zijn eerste training bij Inter. Want toen hij zijn sporttas opende, bleek dat hij twee linkerschoenen mee had.

Volledig scherm © Photo News

Wat u moet weten: Wat kan hij niet? Allrounder met tonnen energie én goeie voeten. Volgens Radja Nainggolan is Barella een type... Radja Nainggolan. “Hij heeft mijn spelstijl. Hij is hard, rent en vecht.” Draaischijf van Inter.

Wat u mag weten: Heeft ‘La Radiolina’ als bijnaam. Naar de kleine transistorradio’s die een hels kabaal maken. “Hij kwebbelt de hele tijd”, getuigt Romelu Lukaku. “Hij is de stem van ons team. Hij en ik bekvechten elke dag.”

Volledig scherm © Photo News

Wat u moet weten: Bracht zijn jeugd door in Frankrijk, waar papa Hamlet in de tweede klasse speelde. Hij stierf in 1996 aan een hersentumor, Henrikh was toen zeven jaar. Zijn papa is zijn grote voorbeeld. Won al de Europa League (met Man United) en de Conference League (met AS Roma). Nu ook de Champions League?

Wat u mag weten: Is Armeens Unicef-ambassadeur. Mocht in 2019 niet mee afreizen met Arsenal voor de Europa League-finale tegen Chelsea in Bakoe, omwille van het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Volledig scherm © Photo News

Wat u moet weten: Turk die in Duitsland opgroeide en op jonge leeftijd bij Hamburg doorbrak. Verliet AC Milan in juli 2021 voor toenmalig kampioen Inter, om AC Milan vervolgens kampioen te zien spelen. Pijnlijk.

Wat u mag weten: Zijn vriendschap met Zlatan Ibrahimovic is sinds zijn overgang naar Inter dood en begraven. “Zlatan wil altijd in het middelpunt staan, ook al is hij niet belangrijk voor zijn ploeg”, schoot Calhanoglu met scherp.

Volledig scherm Calhanoglu met de Coppa Italia. © REUTERS

Wat u moet weten: Een echte ‘Interista’. Speelt al sinds zijn zevende bij de club. Na enkele uitleenbeurten en een jaar bij het Zwitserse Sion is hij nu een vaste waarde in het team van coach Simone Inzaghi. Snelle vleugelspeler.

Wat u mag weten: Stak de draak met AC Milan na de gewonnen halve finale in de Champions League en werd vervolgens bedreigd. De ultra’s van Milan hingen een spandoek voor zijn deur: ‘Focus je op het voetbal of wij zorgen ervoor dat je je tong inslikt.’ Dimarco bood zijn excuses aan.

Volledig scherm Federico Dimarco © Photo News

Wat u moet weten: Onvermoeibare sluipschutter. Speelde de meeste minuten dit seizoen bij Inter - hij miste geen enkele match. Een straffe statistiek als spits. Is ook de topschutter bij Inter met 21 goals.

Wat u mag weten: Stapte eind mei in het huwelijksbootje met Agustina Gandolfo (28), een onderneemster en model. Tijdens het feest aan het Comomeer werd Romelu Lukaku gespot met zangeres Megan Thee Stallion.

Volledig scherm © Photo News

Wat u moet weten: Ligt in de weegschaal met Romelu Lukaku - afwachten voor wie Inzaghi kiest. Groeide op tijdens de Bosnische burgeroorlog - zijn ouderlijk huis werd verwoest.

Wat u mag weten: Was als kind eigenlijk fan van... AC Milan. En dan vooral van topspits Andriy Shevchenko. Džeko heeft bij hem thuis in Sarajevo nog altijd een shirt van zijn idool ingekaderd aan de muur hangen.

Volledig scherm © Photo News