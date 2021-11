Tweeklapper Benzema levert Real Madrid zuinige zege op tegen Shakhtar, Eden Hazard blijft aan bank gekluisterd

Hazard zat andermaal negentig minuten op de bank. Vrijdag geeft Roberto Martínez zijn selectie vrij voor de twee komende interlands tegen Estland en Wales. Vanzelfsprekend maakt Hazard daar deel van uit, maar wat zijn de plannen van de bondscoach met zijn aanvoerder? Hoe lang is zijn basisplaats in de nationale ploeg houdbaar? Bij gebrek aan sportieve uitdaging in de twee interlands zal het thema-Hazard natuurlijk hét gespreksonderwerp zijn vanaf maandag, als de Duivels samenkomen in Tubize.

Real Madrid staat dankzij de overwinning tegen Shakhtar met één been in de achtste finale. Het is leider in groep D met negen punten. Sheriff, dat verrassend tweede is, speelt later vanavond tegen Inter.