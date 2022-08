Twee vurige coaches en een ploeg in crisis: de CL-tegenstrevers van Club Brugge doorgelicht

Champions LeagueMoet lukken, toch? Club Brugge ontloopt heel wat kleppers in de groepsfase van de Champions League. FC Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen komen binnenkort over de vloer op Jan Breydel. Met daarbij twee Belgen, een paar oude bekenden, en een team dat nu al wankelt.

PORTO

• Coach: Sérgio Conceiçao

• Sterspeler: Mehdi Taremi

• Totale waarde selectie: €244.25 miljoen

Porto lijkt - als landskampioen in Portugal - misschien niet de lastigste klant uit pot 1, maar onderschat de tweevoudig winnaar van de CL niet. Ze wandelden vorig jaar op kousenvoeten door de Liga Portugal met amper één nederlaag in 34 matchen. Met de 39-jarige Pepe (ex-Real Madrid) en 35-jarige Marcano heeft het een stevige verdediging met al heel wat jaren op de teller, terwijl Taremi (vorig jaar 20 goals) en Evanilson (vorig jaar 12 goals) elkaar voorin opnieuw blindelings vinden.

Volledig scherm Pepe. © ANP / EPA

Een aardige citytrip voor de Brugse fans, die zich mogen opmaken voor een lastige verplaatsing naar het Estádio do Dragão van Porto. De afgelopen drie jaar verloren ‘de draken’ er slechts twee matchen in competitie. En als het daar nog niet vurig genoeg is, zorgt hun coach er wel voor. Sérgio Conceiçao, u welbekend van zijn passages bij Standard. Bij momenten nog steeds het heethoofd van vroeger, al moet hij zich deze keer aan z'n rechthoekje naast het veld houden. Wist-je-datje: z’n zoon speelt bij Seraing.

Volledig scherm Sérgio Conceiçao. © AFP

ATLÉTICO MADRID

• Coach: Diego Simeone

• Sterspeler: Yannick Carrasco

• Totale waarde selectie: €665.50 miljoen

Moeten we de Spanjaarden nog introduceren? Atlético Madrid, dat is Yannick Carrasco, maar dat is sinds dit seizoen ook Axel Witsel. Momenteel wordt onze landgenoot ingepast als centrale verdediger door die andere bom passie, Diego Simeone, in zijn driemansdefensie. Wees gerust dat Roberto Martínez met het oog op het WK aandachtig toeschouwer zal zijn tijdens die matchen.

Volledig scherm Yannick Carrasco. © Photo News

En wat die sterspeler betreft: dat had gerust ook João Félix, Thomas Lemar, Antoine Griezmann of Jan Oblak kunnen zijn. Atlético is een team, veel meer dan een groep individuen. Dat heeft Simeone er doorheen de jaren ingeslepen. Niet altijd het mooiste voetbal, wel resultaatgericht. De Spaanse formatie is vaste klant in de Champions League en gedoodverfd favoriet in deze poule - vorig jaar vormde Manchester City in de kwartfinale pas het struikelblok voor ‘Los Rojiblancos’ -, maar de Madrilenen gingen ondanks een prima voorbereiding al meteen op de tweede speeldag de boot in tegen Villarreal.

Niet dat Club per se hoeft te wanhopen. In 2018 hield het Atlético nog op 0-0 in eigen huis, en ook in het Cívitas Metropolitana mochten ze na die heerlijke treffer van Danjuma even (maar niet heel lang) hoop koesteren. Hoop doet leven.

Volledig scherm Diego Simeone. © REUTERS

BAYER 04 LEVERKUSEN

Coach: Gerardo Seoane

Sterspeler: Moussa Diaby

Totale waarde selectie: €452.85 miljoen

Van de drie teams veruit de meest haalbare kaart. En als het aan Carl Hoefkens ligt, speelt hij welicht liefst zo snel mogelijk tegen Leverkusen. Hun vormpeil is om van te huilen. In de Duitse DFB Pokal zijn ze nu al uitgeschakeld tegen bescheiden derdeklasser Elversberg, om daarop aansluitend het seizoen aan te vatten met een dramatische 0 op 9. Die knappe derde plek van vorig seizoen is zo snel vergeten. Naast snelheidsduivel Diaby blijft het ook oppassen voor jongens als Wirtz, Schick en Bellarabi, al ligt die laatste nog even in de lappenmand.

Volledig scherm Moussa Diaby. © Photo News

Bij Bayer Leverkusen komt Club trouwens een oude bekende tegen in de persoon van Odilon Kossounou. De Duitsers legden 23 miljoen euro op tafel voor de 21-jarige verdediger. Aan hem zal de rampzalige start van Leverkusen alleszins niet gelegen hebben, want de teller van de Ivoriaan staat dit seizoen op amper vier speelminuten in de Bundesliga. Vorig seizoen liep dat toch wat vlotter. Afwachten of z’n coach hem tegen het bezoekje aan Jan Breydel wel weer nodig heeft.

Volledig scherm Odilon Kossounou, vorig jaar. © EPA