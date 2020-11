Trekt Eden Hazard de lijn door in ‘do or die’-match tegen Inter? “Zet hem als schaduwspits rond Benzema”

Champions LeagueHet is van moeten. Voor beide teams. Al start het ene wel met een duidelijk manco. Terwijl Inter de o zo cruciale Romelu Lukaku mist, kan Eden Hazard na al het leed éindelijk zijn waarde tonen voor Real Madrid. “De druk is een pak minder nu hij aan de fans kon laten zien dat hij géén flop is”, vertelt Stéphane Demol, de man die assistent-bondscoach was toen Hazard in 2008 zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bemachtigde.

De fantastische goal tegen Huesca was een grote opluchting. In de eerste plaats bij Eden Hazard zelf, maar ook bij coach Zinédine Zidane en alle Madrileense fans. Het was precies wat hij nodig had om eindelijk aan z’n verovering bij Real te beginnen. “Van bij zijn komst was de druk énorm”, zegt Stéphane Demol - assistent van bondscoach René Vandereycken toen Hazard voor het eerst Rode Duivel werd. “Dat hij met overgewicht uit zomervakantie terugkwam, hielp hem niet. Maar met de prestatie van afgelopen weekend kon hij eindelijk antwoorden op het veld. Eindelijk kon hij aan de Real-fans tonen wat hij nog steeds kan en dat hij géén flop is. Dat moet hem echt deugd hebben gedaan. De druk is gaan liggen. Eden is geruster nu.”

Als Eden fit blijft, dan zie ik geen enkele reden waarom hij binnen enkele weken niet zijn allerbeste niveau van bij Chelsea kan evenaren

Met die gemoedstoestand staat Hazard voor enkele belangrijke weken. “Uiteraard blijft zijn fysieke paraatheid cruciaal. Bij Real moeten ze heel strikt toekijken dat hij niet in een nieuwe blessure sukkelt. Eden heeft zijn leed nu echt wel gehad. Als hij fit blijft, dan zie ik geen enkele reden waarom hij binnen enkele weken niet zijn allerbeste niveau van bij Chelsea kan evenaren. Pas op: één goede prestatie maakt plots niet alles perfect - dat beseft hij ook wel. Het is nu zaak om telkens hij start dat goede gevoel door te trekken. Want laat ons eerlijk zijn: Real Madrid heeft een goede Eden Hazard áltijd nodig. Dat beseft Zidane - die hem echt wou - ook wel.”

Schaduwspits

Volgende missie is het Champions Leagueduel tegen Inter waar véél op het spel staat. De Koninklijke miste haar start met een 1 op 6 compleet. Do or die. “Áls Eden speelt, zou ik hem niet op de flank zetten, maar eerder als schaduwspits rond Benzema”, zet Demol zijn tactiek uit. “In de 3-5-2 van Conte moet-ie anders voortdurend achter de offensief ingestelde flankverdedigers aanhollen. Dat is zijn ding niet. Real heeft hem niet gehaald om hem in die rol te zetten. Bij Chelsea was dat soms wel zo, maar dan neem je veel van Edens kwaliteiten weg. Als schaduwspits zie ik het straks wel werken. In principe is Real vanavond favoriet, maar het zal zich bewust zijn van de uitgekookte, sterke en ervaren tegenstander. Inters tegenaanvallen zijn gevaarlijk. Real mag en kan niet alles opengooien. In die optiek wordt het een interessante en tactische match, maar niet per se een mooie.”

I Nerazzurri kan alvast niet rekenen op Lukaku. Terwijl zijn ploegmaats gisterenmiddag afreisden naar Madrid, bleef hij achter met een verrekking in de linkeradductor. “En daar wringt net het schoentje voor Inter”, zegt Demol. “In hun afwachtende tactiek in de hoop dodelijk te counteren is Lukaku een groot gemis. En ook Lukaku zelf zal uiteraard vloeken. Zo’n topmatch wil je echt niet overslaan.”

