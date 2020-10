Tranen van geluk bij Ethan Horvath, die ook lof krijgt van onze bondscoach: “Gewéldig, de manier waarop hij zijn defensie stuurde”

‘t Leverde hem achteraf de nodige lof op. En terecht. De door corona gevelde Simon Mignolet had het over zijn collega-doelman en ook Chelsea-ster Christian Pulisic, net als Horvath een Amerikaan, gaf via Twitter aan blij te zijn voor zijn landgenoot. Zelfs Roberto Martínez, onze bondscoach die de wedstrijd volgde voor het Amerikaanse CBS Sports, was lovend - al is die dat natuurlijk wel vaker, ook al is dat niet altijd even terecht. “Hij sprak heel goed tegen zijn defensie, de manier waarop hij zijn vier verdedigers stuurde was gewéldig. Hij kwam nooit in gevaar. Je ziet ook de reactie van zijn ploegmaats, ze waren écht blij voor hem. Hij was zó opgelucht dat Club won, want het verdiende dat ook. Hij heeft lang niet meer gespeeld, en dat maakt het ook heel wat moeilijker. Hij is nu 25 en moet meer aan spelen toekomen. Maar het moment waarop De Ketelaere voor de 1-2 zorgde, dat maakt een wereld van verschil. Je ziet op de beelden gewoon dat hij érg populair is in de groep”, aldus de Spanjaard.