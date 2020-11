Tips & tricks om doelpuntenmachine Haaland af te stoppen: “Het duel moet je niet aangaan, je verliest het toch”

Real Madrid Spaanse sportkran­ten loven Courtois weer, Hazard meteen onder het vergroot­glas: “Zijn bijdrage bleek onbestaand”

28 oktober Eden Hazard is weer voetballer. Waar hij zelf dolgelukkig was met zijn eerste minuten sinds lang, waren de toonaangevende Spaanse sportkranten dat toch ietsje minder. Vooral AS was meteen hard - één zin sprak boekdelen. Een voorsmaakje wat Eden te wachten staat: zijn prestaties zullen erg kritisch beoordeeld worden, ondank het gebrek aan matchritme. “Ach, het belangrijkste is, mensen, dat Eden Hazard weer sjot. Godzijdank”, relativeert onze chef voetbal Stephan Keygnaert. Courtois van zijn kant werd opnieuw unaniem met lof overladen.