Tijd dat Spanje hem écht leert kennen: Ferran Jutglà wil schitteren tegen droomtegenstander

Champions LeagueHij werd er weggestuurd door twee clubs, maakte onlangs deel uit van de voorselectie van Luis Enrique en droomde bovendien van een Spaanse tegenstander in de Champions League. En of Ferran Jutglà (23) voor zijn match van ’t jaar staat.

A brillar. Time to shine. Wanneer gans Spanje straks afstemt op Club Brujas - Atlético de Madrid, is het moment van Ferran Jutglà gekomen. Hij die poulematch nummer 3 op de persconferentie afdeed als een wedstrijd als een ander, kijkt ongetwijfeld al wekenlang stiekem uit naar het treffen met zijn landgenoten. “Ik hoop op Real Madrid, FC Barcelona of Atlético”, klonk het afgelopen zomer gevraagd naar zijn droomloting. Met zeven goals en vier assists op zak moet dit Jutglà’s avond worden.

Twee Spaanse journalisten waren gisteren speciaal voor Jutglà al enkele uren vóór de persconferentie van Diego Simeone naar Jan Breydel afgezakt. Eentje van El País en eentje van EFE, het Spaanse persbureau. Beiden geïnteresseerd in de stormachtige ontwikkeling van de ex-speler van Espanyol en FC Barcelona: “Hij is een natural goalscorer én een voorbeeld voor veel mensen bij Club”, deed Carl Hoefkens Jutglà blozen. “Het bewijs dat, wanneer je iets écht wil, dit zich altijd uitbetaalt.”

Volledig scherm Jutglà en Hoefkens op de persconferentie. © BELGA

De vastberadenheid van de Catalaan is enerzijds gevoed door de manier waarop hij eerst bij Espanyol en later ook bij Barcelona aan de kant geschoven werd. Niet goed genoeg voor La Liga, niet bij een middenmotor en niet bij een absolute topclub. Anderzijds ook door zijn moeilijke jeugd, waar elke peseta diende worden omgedraaid en zijn ouders zelden of nooit aanwezig konden zijn bij zijn wedstrijden. Uitgerekend tegen een Spaanse topclub hoopt hij vanavond zijn driehoeksgebaar - verwijzend naar de hechte familieband - aan Europa te kunnen tonen. En aan de Spaanse bondscoach. Hij die eerder een mannetje naar Jan Breydel stuurde, Jutglà in september vervolgens opnam in zijn ruime selectie voor de Nations League-duels en vanavond niet alleen de Spaanse internationals van Atlético in de gaten zal houden. La Roja lijkt veraf voor Jutglà, maar die voorselectie van Luis Enrique betekende toch íets.

Onder de indruk van Lukaku

“Mijn God - ik speel hier tegen de elite van Spanje”, dacht Jutglà toen hij in 2018 met derdeklasser Sant Andreu tegenover Atlético stond. Dat gevoel zal weinig anders zijn wanneer hij vanavond iets voor 21 uur in de catacomben zij aan zij met de Rojiblancos staat. Om zoveel redenen heeft de Catalaan baat bij een topwedstrijd. Een vervolg aan zijn exploot in Porto, wat hem een plaatsje in het Team of the Week opleverde. Een nieuwe boost in zijn topseizoen tot dusver - Carl Hoefkens vergeleek hem vorig weekend zelfs met Romelu Lukaku op zijn persconferentie: “Leuk om te horen, ik ben érg onder de indruk van Lukaku”, aldus Jutglà maandagmiddag. “Van alle topspitsen probeer ik iets te kopiëren. Wat hem betreft, kijk ik vooral hoe hij zijn bal afschermt - één van zijn grootste kwaliteiten.”

Morgen om 21 uur is de jacht op doelpunt nummer acht geopend. Als de Champions League-hymne als vanouds over Olympia weergalmt, is het woord aan de natural goalscorer. Opdat ze hem in Spanje écht leren kennen.

Volledig scherm © Photo News