Tic-tac, tranquilo en een turtle: waarom PSG-ster Kylian Mbappé meer aandacht krijgt in Spaanse media dan Courtois & ploegmaats

Champions League “Wanbeleid” en “Vergelijk­baar met situatie Anderlecht”: Mulder en Degryse over teloorgang FC Barcelona

De ontluisterende 3-0-nederlaag van FC Barcelona in München zorgde in de VTM-studio voor het nodige weemoed. Lang vervlogen lijken ze wel, de jaren dat Barça een Europese grootmacht was en de topclubs zelf over de knie legde met geregeld fantastisch voetbal.

9 december