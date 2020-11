Thorgan Hazard probeert interview te doen in het Nederlands: “Geef mij makkelijke vragen”

Hazard is bezig aan zijn tweede seizoen bij Borussia Dortmund en heeft er al wat Duits geleerd. “Schnell, Schnell”, roept hij bij aanvang van het interview. “Jouw Duits is al goed, maar hoe gaat het met jouw Nederlands?”, vraagt Gilles De Bilde. “Nederlands is ook goed, niet slecht, maar nog een beetje moeilijk”, lacht Hazard. “We kunnen proberen, maar stel mij dan makkelijke vragen.”

Hij maakte nog een korte analyse van de wedstrijd. “Het was een makkelijke wedstrijd voor jullie”, poneert De Bilde. “Makkelijk ja, maar we speelden zeer goed in de eerste helft”, zegt Hazard. “We scoren drie doelpunten, waaronder mijn eerste doelpunt voor ‘BVB’ (in de Champions League, red.). Het is goed dat het hier in Brugge is, want mijn broer (Kylian, red.) speelt hier in dit stadion bij Cercle Brugge.”