Thomas Tuchel, de succescoach die overal met slaande deuren vertrok: “Niemand wou nog met hem werken”

Champions LeagueDe aanstelling van Thomas Tuchel was voor Chelsea een schot in de roos. De Londenaren herleefden onder bewind van de Duitser met als beloning de finale van de Champions League. Tuchel is echter geen onbeschreven blad. Bijna altijd vertrok hij bij een club met slaande deuren. Een overzicht.

Komend weekend staat dé match van het jaar op het programma voor Thomas Tuchel en Chelsea: de Champions League-finale. Het is de kans om het seizoen toch nog een beetje meer kleur te geven. Tuchel krijgt ook een kans om de verloren finale van vorig jaar, toen nog als trainer van PSG, door te spoelen.

Als trainer staat Tuchel zo dus al voor het tweede jaar op rij in de finale. Maar als speler gooide hij niet zo'n hoge ogen. Tuchel was een centrale verdediger en speelde tijdens zijn jeugd een tijdje bij Augsburg, maar geraakte daar nooit in het eerste elftal. De volgende bestemming was Stuttgarter Kickers, maar ook daar bleef hij maar 2 seizoenen. Later trok hij nog naar SV Ulm dat in de Regionalliga speelde. De carrière van Tuchel was niet van lange duur. Een knieblessure maakt dat de Duitser al op 25-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière moet zetten.

De jaren die volgden zou Tuchel zijn focus verleggen naar het trainen. Initieel nog jeugdteams, eerst bij Stuttgart en later ook Augsburg en Mainz. Bij die laatste kreeg hij in 2009 ook de eerste kans bij de grote jongens in de Bundesliga. De periode bij Mainz was een succes, maar het verhaal eindigde toch op een valse noot. Tuchel vroeg een verhoging van het transferbudget. De club wilde zijn oefenmeester niet geven wat hij vroeg en vanaf dat moment ging het van kwaad naar erger. Tuchel stapte in 2014 zelf op.

Volledig scherm © EPA

In Dortmund waren ze toen op zoek naar een vervanger voor de naar Liverpool vertrokken Klopp. Zij zagen in Tuchel iemand die de spelstijl van Klopp kon doortrekken. Tuchel vond in Dortmund dan weer een team dat financieel slagkrachtiger was dan Mainz en kon zo met gerichte transfers het team versterken. En dat leverde ook wat op, enkel het ongenaakbare Bayern München kon de Borussers van de titel houden.

Maar ook in het Signal Iduna Park geraakt hij in dispuut met de clubleiding. Tuchel raakt gefrustreerd omdat de club met Hummels, Mkhitaryan en Gündogan drie sterkhouders laat vertrekken. In een opwelling wilde hij een bericht versturen naar zijn agent Oliver Meinking, maar de boodschap kwam per vergissing bij sportief directeur Michael Zorc terecht. “Niemand op de club wou nog met hem werken”, zou een werknemer van Dortmund daar later over vertellen. Tuchel won uiteindelijk wel nog de Duitse beker, maar de relatie met het bestuur was te verzuurd om nog verder door te gaan.

Een jaar na zijn ontslag bij Dortmund werd Tuchel door PSG aangesteld als hoofdtrainer. De Duitser had daar, net zoals z'n voorgangers, maar één echt doel: de Champions League. En hoewel hij de Parijzenaren voor het eerst tot in de finale loodste, werd zijn passage daardoor door sommigen toch als een mislukking gezien. Maar ook bij in Parijs ging z’n passage gepaard met opstootjes. Het bekendste daarvan was misschien wel een aanvaring met dé topspeler van z'n team, Mbappé. In februari, tijdens een Ligue 1-wedstrijd tegen Montpellier, haalde Tuchel Mbappé na 68 minuten bij een 4-0-voorsprong naar de kant. De jongeling kon dat echter maar matig appreciëren en ventileerde zijn onvrede bij zijn trainer. “Het is geen tennis, het is voetbal, je moet respect hebben voor de wereld om je heen”, reageerde Tuchel ietwat gefrustreerd op de reactie van Mbappé.

Tuchel en PSG bereiken daarna natuurlijk wel nog de Champions League-finale, waar hij weer Bayern München op z'n weg vond. Ondanks de degelijke resultaten bij de start van het seizoen, wordt Tuchel in december vorig jaar op straat gezet. De oorzaak voor het ontslag lag bij een dispuut met de sportief directeur Leonardo. De twee zouden meermaals met elkaar in de clinch zijn gegaan. In december bleek de situatie helemaal onhoudbaar en werd Tuchel naar de uitgang verwezen.

Een nieuwe uitdaging liet echter niet lang op zich wachten. Eind januari zette de Duitser zijn kribbel onder een contract bij Chelsea, dat clubicoon Frank Lampard niet lang ervoor de laan had uitgestuurd. Lampard slaagde er niet in om de vele grote aankopen van afgelopen zomer te laten renderen. Een kolfje naar de hand van Tuchel, die ervoor zorgde dat de Londenaren herleefden en een sterke tweede seizoenshelft neerzetten. Of ze die ook kunnen bekronen met eindwinst in de Champions League valt nog af te wachten. Het antwoord volgt komende zaterdag.

Volledig scherm © Photo News