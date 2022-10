Thomas Meunier valt uit bij Dortmund, Man City lijdt na rode kaart Sergio Gómez (ex-RSCA) eerste puntenverlies in CL maar plaatst zich wel

In de tweede helft zag De Bruyne een plaatsbal gered worden door Grabara. Kopenhagen kwam nog het dichtst bij de 1-0, maar de ingevallen Johannesson kwam nét tekort om een uitstekende voorzet van Kristiansen in doel te glijden. 0-0 dus, voldoende voor een plek in de volgende ronde. De Bruyne ging in minuut 77 naar de kant, Haaland bleef op de bank. No Haaland, no party.

Blessure Meunier

Nog in groep G speelden Dortmund en Sevilla gelijk. Thomas Meunier begon in de basis, maar de rechtsachter moest in de 83ste minuut tegen geblesseerd van het veld. De Rode Duivel voelde iets in de quadriceps na een sprint en bleef zitten. Verzorging bracht geen soelaas - hij moest trekkebenend naar de kant. Het is afwachten wat de schade is. Hopelijk valt die mee, vijf weken voor de start van het WK in Qatar.