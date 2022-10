Thierry Henry in de bres voor Xavi na nieuwe voortijdige exit: “Met een andere trainer zou de vulkaan al uitgebarst zijn”

FC Barcelona was nog voor de aftrap zeker van uitschakeling in de Champions League. Door de overwinning van Inter eerder op de avond eindigen de Catalanen sowieso als derde in de groep - Xavi en co moeten zich troosten met het vangnet van de Europa League.

Een serieuze klap voor de Catalanen, die afgelopen zomer all-in gingen op de transfermarkt. Barça investeerde ruim 150 miljoen euro in versterkingen als Lewandowski, Koundé en Raphina. Daarbovenop kwamen meerdere transfervrije spelers, met hoge lonen, naar het Spotify Camp Nou. Het is geen geheim dat de uitschakeling in de Champions League de financiële druk op de huidige nummer twee van Spanje aanzienlijk vergroot. Voorzitter Joan Laporta haalde de laatste maanden tal van kunstgrepen uit om de boekhouding op orde te brengen. Desondanks gaf de man onlangs aan dat hij al bezig met is met winteraankopen. “Ons project blijft doorgaan. Wij willen dit team blijven verbeteren, ondanks dat onze ploeg al sterk is”, aldus Laporta.

Volledig scherm © ANP / EPA

Bayern te sterk

Terug naar de match. Na amper tien minuten voetballen stond de 0-1 op het bord. Mané opende de score in Barcelona na een heerlijke assist van Gnabry. Iets voorbij het uur verdubbelde Bayern zijn voorsprong. Choupo-Moting ontsnapte aan de buitenspelval en ramde het leer tussen de benen van Ter Stegen.

In de tweede helft liet Gnabry opnieuw de netten trillen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Finaal viel de 0-3 wel, via Pavard in minuut 95. Bayern pakt 15 op 15 op het kampioenenbal en is daarmee groepswinnaar in poule C.

Volledig scherm © AP

Henry in de bres voor Xavi Thierry Henry, ex-Barcelona en momenteel T2 bij de Rode Duivels, sprong tijdens zijn analyse van de wedstrijd in de bres voor zijn voormalige ploegmaat Xavi. “Ik zei het voor de match al: het gaat over trots, over momentum, over tonen dat je ook grote wedstrijden kan winnen. Iets wat Bayern deed. (...) Uiteindelijk zijn het de resultaten die tellen, maar had Barcelona op dit moment een andere coach gehad, dan zou de vulkaan al uitgebarst zijn. Het zou erger zijn dan nu.” “Er zullen vragen rijzen, ook over de coach. Hij staat tweede in LaLiga. (...) Maar ik denk dat hij het goed doet, voor mij moet hij niet ontslagen worden. Je moet hem tijd geven - kijk naar Arteta (de coach van Arsenal, red.). Vorig jaar draaide de ploeg niet, nu staat ze mee bovenaan in de Premier League”, maakte Henry de vergelijking. Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

