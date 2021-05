Thierry Courtois en Marc Degryse in HLN SPORTCAST over halve finales Champions League: “Een andere trainer dan Zidane zou gedrag Hazard niet tolereren ”

Thierry Courtois zag zijn zoon met Real Madrid het onderspit delven tegen een sterk Chelsea. Maar na de match was hét gespreksonderwerp niet de sportieve prestatie van Real, maar wel een dollende Eden Hazard met ex-ploegmaats. De Spaanse pers was snoeihard en ook vader Courtois kan geen begrip opbrengen voor Hazard. “Het is echt niet slim van Eden om dat te doen. Waarschijnlijk heeft hij er niet echt over nagedacht en zich meteen over het resultaat van de wedstrijd gezet. Maar zo’n beelden zijn pijnlijk voor de supporters. Als je een speler twee minuten na de uitschakeling ziet lachen... Dat is onprofessioneel tot en met. Of dit een staartje zal krijgen? Als hij in de komende vier matchen Real de titel nog kan schenken, wordt alles misschien vergeten en vergeven. Kapitein Ramos - of iemand anders - zal hem er alleszins moeten over aanspreken.”