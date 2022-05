Thibaut Courtois zet na CL-triomf vraagteken achter interlandbreak: “Ik speelde met pijn en moet bekijken wat we de volgende dagen zullen doen”

Champions LeagueThibaut Courtois werd verkozen tot man van de match in de gewonnen Champions League-finale met Real Madrid. Na afloop was hij euforisch, maar deed hij voor de VTM-micro ook een onthulling. “Ik speel al het hele jaar met pubalgie. Ook vandaag had ik pijn. Ik moet bekijken met de bondscoach wat we zullen doen de komende dagen.”

Het maakt zijn prestatie eigenlijk nog indrukwekkender. Thibaut Courtois voetbalt al een heel seizoen met pubalgie (een ontsteking aan de lage buikspieren en de lies, red.). “Volgende week de Rode Duivels? Dat moet ik nog zien. Ik speel al het hele jaar door met pubalgie. Ook vandaag heb ik met pijn gevoetbald”, aldus Courtois bij Gilles De Bilde.

“Ik zal wellicht op medisch verzoek moeten rusten. Daarom moet er nog bekeken worden met de bondscoach wat we volgende week zullen doen. De blessure is niet van die aard dat ik moet wegblijven, maar als ik top wil zijn op het WK in Qatar dit najaar, dan moet ik wel kunnen genezen”, vertelde Courtois die zo dus een vraagteken zet achter zijn fitheid voor de komende Nations League-duels tegen Nederland, Polen en Wales.

De Rode Duivel wacht eerst en vooral een feestje met een busparade door de straten van Madrid. Normaal zou Courtois op het huwelijk van zijn broer Gaeten moeten zijn, maar die afspraak haalt hij niet. “Heel jammer, maar maandag ben ik dan wel aanwezig op zijn civiele trouw. Ik ben na het laatste fluitsignaal half wenend van geluk naar mijn familie gelopen. Het is een ferm parcours geweest in deze Champions League.”

“Als doelman deze trofee winnen met zoveel reddingen, het is ongelofelijk en het kan moeilijk mooier. Ik verloor de finale met Atlético en dat is een van de diepste punten in mijn carrière. Je hoopt altijd dat je nog een kans krijgt, maar ik had schrik dat het altijd net niet zou worden. Buffon heeft ook drie of vier finales verloren, terwijl een topkeeper als hij zeker ook een zege verdient.”

“Maar vandaag kwam alles samen”, gaat Courtois verder. “Ik had zo'n focus, ik wou alles tegenhouden. Zeker na de redding op het schot van Mané in de eerste helft dacht ik dat het mijn dag zou worden. Toen de bal vertrok, dacht ik niet dat ik het zou halen. Ik duw hem nog net tegen de paal en geraak snel recht. Vanaf dat moment wist ik: ik pak vandaag alles.”

“Ik had het gisteren tijdens de persconferentie al gezegd dat als Real in de Champions League-finale staat, het ook de titel zal winnen. En dat ik aan de goede kant stond”, vertelde hij verder nog voor de camera’s van de internationale pers. “Ik zag ook tweets passeren dat ik vernederd zou worden, maar het was net omgekeerd.”

“Ik moest vandaag de finale winnen. Voor mijn carrière (voor Courtois was het de laatst ontbrekende trofee in clubverband, red.), het harde werk dat ik erin steek en om het respect te krijgen dat ik verdien. Want ik vind niet dat ik genoeg respect krijg, zeker niet in Engeland. Zelfs na een fantastisch seizoen was er veel kritiek”, klonk het.

“We hebben de beste clubs van de wereld geklopt in deze Champions League-campagne. Liverpool was vandaag echt heel sterk. Maar ik speelde een grootse wedstrijd. En dat maakte vandaag het verschil. We kregen één kans en scoorden ook.”

