Thibaut Courtois grote held in finale: Real Madrid wint Champions League dankzij wereldsaves Rode Duivel en goal Vinicius

Champions LeagueReal Madrid heeft de Champions League gewonnen. De Koninklijke rekende in een spannende finale af met Liverpool: 1-0. Met dank aan een géweldige Thibaut Courtois, die nu elke grote trofee in clubverband in de prijzenkast heeft staan. Dé bekroning van zijn geweldig seizoen.

21.37 uur. Pas op dat moment ging de Champions League-finale van start. De aftrap werd door chaos buiten het stadion ruim een halfuur uitgesteld. Tot ongenoegen van Thibaut Courtois, vanavond logischerwijs onder de lat bij Real Madrid. Eden Hazard zat dan weer op de bank. Bij Liverpool ontbrak de geblesseerde Divock Origi in de selectie.

Na een rustig openingskwartier ging Liverpool op zoek naar de 1-0. Maar keer op keer stond Courtois in de weg. Vooral zijn redding op de pegel van Sadio Mané was indrukwekkend - een wereldsave. De Rode Duivel moest zich helemaal strekken en tikte de bal tegen de paal. Vervolgens was hij alert om het leer snel op te rapen. Wow.

‘t Was even schrikken voor Real, dat nadien aanvallend onmondig bleek. De kansen waren voor The Reds, maar plots trilden de netten aan de overkant. Karim Benzema trof op slag van rust raak na een rommelige fase. Al was het feestje van korte duur. Het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel, waarna de VAR enkele minuten nodig had om de beslissing van ref Clément Turpin te volgen. Discutabele fase.

In de tweede helft mocht Real op het uur wél juichen. Een voorzet-schot van Federico Valverde werd een perfecte pass voor Vinicius Junior. Die tikte het leer in de rug van Trent Alexander-Arnold eenvoudig in doel: 1-0. Courtois en co op voorsprong, de troepen van Jürgen Klopp baalden.

Vijf minuten later dook Salah aan de tweede paal op, opnieuw stond Courtois in de weg. Wéér hij. Al moest zijn beste redding toen nog komen. Salah haalde in het slot van dichtbij uit, Courtois pakte uit met een geweldige reflex. ‘El Muro’ was vandaag onverslaanbaar. Eindstand: 1-0. Real Madrid is de winnaar van de Champions League. Met dank aan een geweldige Courtois. Zonder twijfel de matchwinnaar.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.