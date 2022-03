Thibaut Courtois beleefde magische avond: “In de finale staan we nog niet, maar dit is een mooie zege”

Ook Thibaut Courtois zal deze avond niet snel vergeten. Op de rand van de uitschakeling tegen PSG. Tot Karim Benzema er zich mee ging moeien. Hoe beleefde de Real-doelman de dolle avond in Bernabéu? “Het is de geschiedenis van onze club: zelfs als we down lijken te liggen, verliezen we onze trots niet. We blijven vechten, want één goaltje verandert alles. We zetten beter druk dan in de heenwedstrijd in Parijs. Daar komt die gelijkmaker ook uit. De 1-1 versmachtte PSG een beetje. Hun aanvallen misten nadien kwaliteit en ze verloren te vaak te bal. Dit is een fantastische avond. In de finale staan we nog niet, maar dit is een mooie overwinning.”