Terwijl Vanaken vertelt hoe spelers in bar “rustig nagenoten”, analyseert Hoefkens stunt óp luchthaven

Champions LeagueDe terugvlucht verliep niet hélemaal volgens plan - er werd geland in Brussel in plaats van Oostende - maar was ongetwijfeld wel fijn. Want 0-4 in Porto , dat speel je niet elke dag klaar. Gisteravond trok een deel nog even - rustig - naar de bar. Vanaken: “We hebben er wel even van genoten, ja. Want dit is een grote uitslag. Historisch.”

Een klein feestje gisteravond na de zege? “We hebben iets gedronken in de zaal waar we ook aten. Nadien zijn we met een aantal naar de bar gegaan om ook daar rustig nog iets te drinken”, vertelt Vanaken vanop de luchthaven in Porto vooraleer de Brugse delegatie het vliegtuig nam naar België. “We hebben het niet heel laat gemaakt, want moesten er vroeg uit voor de terugvlucht. Maar we hebben er wel van genoten.”

Vanaken heeft nog steeds een geweldig gevoel na de stunt in Porto. “Alles wat we moesten doen, deden we. Het klopte gewoon. 0-4 op Porto is een grote uitslag. Dit is historisch. Maar het zal later pas echt doordringen dat we een ongelofelijke wedstrijd hebben gespeeld. Al gaat vanaf morgen weer de focus op de volgende match.”

Vanaken kreeg ook de gunstige statistieken betreffende overwintering te horen: “Dat zijn mooie cijfers, maar we blijven daar rustig onder. Als we tweemaal tegen Atlético verliezen, kan het er helemaal anders uitzien. Het is te vroeg om nu al te zeggen dat we bij die eerste twee in de groep gaan eindigen. Maar we mogen er wel op hopen.”

Volledig scherm Hoefkens en Vanaken. © JBE

Niet geland in Oostende, wel in Brussel

De terugvlucht verliep overigens niet helemaal zoals gepland. Bedoeling was om te landen in Oostende, maar door een noodlanding van een F-16-straaljager - waarbij giftige vloeistof vrijkwam - moesten ze uitwijken naar Zaventem. De spelersgroep moet nu dus de bus pakken naar de kust.

Kijk hieronder naar het volledige interview met Vanaken

Hoefkens analyseerde tijdens het wachten op de luchthaven van Porto de wedstrijd op z'n laptop:

Volledig scherm Hoefkens. © JBE

Speel mee met de Gouden League Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.