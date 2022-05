Sterke eerste helft Villarreal kent geen happy end, Liverpool draait 2-0 om en gaat naar de finale van de Champions League

Champions LeagueVillarreal flirtte even met een finale, maar het is Liverpool dat voor de derde keer in vijf jaar naar de finale van de Champions League gaat. Villarreal had een 2-0 uit de heenwedstrijd op te halen en startte furieus aan de terugwedstrijd. Aan de rust stond El Submarino Amarillo zelfs 2-0 voor. Maar Liverpool zette na rust snel orde op zaken. In amper vijf minuten bogen ze de 2-0-achterstand om in 2-2 na doelpunten van Fabinho en Luis Díaz. Mané zorgde een kwartier voor tijd voor de meer dan verlossende 2-3.

Villarreal schoot als een komeet uit de startblokken en greep Liverpool meteen naar de keel. Met succes. Capoue miste zijn schot, maar zorgde zo voor de perfecte assist voor Dia. Het stond zowaar 1-0 na drie minuten. De dubbele bonus van Liverpool in één klap gehalveerd nog voor de wedstrijd goed en wel begonnen was.

Was er dan toch een mirakel in de maak?

Bij 15 graden en op een kletsnatte grasmat bleek Villarreal meer klaar voor de strijd dan Liverpool. Parejo trapte nipt naast, Moreno kreeg z’n kopbal niet voorbij Robertson. Het geloof bij de thuisploeg groeide, terwijl The Reds niet onder de druk uitkwamen. Middenvelders Capoue (33), Parejo (33) en Coquelin (30) - métier te over - hielden Thiago en co uit de match. Ook Mané en Salah kwamen amper in het stuk voor. En Jürgen Klopp? Die wreef zich in de ogen na de zoveelste mislukte pass. ‘Wat is dit?’, zag je hem denken.

Liverpool verzoop in thuishaven van ‘Yellow Submarine’

De Spanjaarden bleven gaan en smeerden de grote favoriet een dubbele achterstand aan bij rust. Capoue pakte uit met een gemeten voorzet richting z’n landgenoot Coquelin, die knap binnen kopte (2-0). Opvallende statistiek: de laatste acht doelpogingen tussen de palen van Villarreal in de Champions League gingen allemaal binnen. Efficiëntie, heet zoiets.

Klopp greep in bij de start van de tweede helft. Diogo Jota out, Luis Díaz in. Liverpool toonde zich scherper en nam de match in handen. Een afgeweken schot van Alexander-Arnold stierf op de lat en was een eerste waarschuwing voor Villarreal. Op het uur trof Liverpool wel raak. Fabinho knalde van dichtbij door de benen van Rulli in doel (2-1) - foutje van de doelman. Villarreal kon het niet meer belopen. Al het buskruit verschoten in een ijzersterke eerste helft - gegokt en verloren.

Enkele tellen later kopte invaller Díaz de gelijkmaker binnen (2-2). De Colombiaanse rechtsbuiten is die 45 miljoen van vorige winter meer dan waard. De scheve situatie was helemaal rechtgezet, Villarreals droom definitief doorprikt. Mané strafte defensief geklungel af - opnieuw zag Rulli er niet goed uit - en gunde de thuisploeg zelfs geen gelijkspel. In het slot droop Capoue nog af met een tweede geel. 2-3. Opluchting bij The Reds.

Liverpool heeft zo nog steeds zicht op de unieke quadruple en staat onder Klopp voor de derde keer in vijf seizoenen in de finale van de Champions League. In 2018 verloor het nog van Real Madrid - herinner u de omhaal van Bale en flaters van Karius. Een jaar later trapte Divock Origi Liverpool naar het delirium tegen Tottenham.

Volgt er op 28 mei in het Stade de France opnieuw een Engelse finale? All eyes on the Citizens.

Later meer

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.