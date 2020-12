Spilzucht duwde Lazio bijna in bankroet: hoe glamour plaatsmaakte voor soberheid

Champions League Familie en vrienden duimen voor Club Brug­ge-spe­lers: “Toon hen wie de echte gladiato­ren zijn”

8:18 Do or die, in de stad van echo’s, illusies en verlangen. Club Brugge kan straks geschiedenis schrijven in de Champions League. Daarom voor u en voor hen: vrouwen, vriendinnen, broers, zussen, familieleden die blauw-zwart een hart onder de riem steken. Van “Wie is Lazio?”, over “De gladiatoren leven nog en spelen in Brugge”, tot “Keep them smoke”. Met één rode draad: “Succes, Club!” Iedereen duimt mee.