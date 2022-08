Spelers van Dinamo Kiev stappen met Oekraïense vlag om de schouders het veld op: “Hier zijn eigenlijk amper woorden voor”

Champions League Internatio­na­le pers kroont onze nummer één: “Koning Courtois is de beste doelman van de wereld”

De man die Real Madrid de Champions League bezorgde. Onze journalist in het Stade de France zette zijn volgspot op Thibaut Courtois en zag monden openvallen. En dat was ook het geval bij de internationale pers. “De beste keeper op de planeet, dat is hij.”

29 mei