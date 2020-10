Spaanse sportkranten loven Courtois weer, Hazard meteen onder het vergrootglas: “Zijn bijdrage bleek onbestaand”

Real MadridEden Hazard is weer voetballer. Waar hij zelf dolgelukkig was met zijn eerste minuten sinds lang , waren de toonaangevende Spaanse sportkranten dat toch ietsje minder. Vooral AS was meteen hard - één zin sprak boekdelen. Een voorsmaakje wat Eden te wachten staat: zijn prestaties zullen erg kritisch beoordeeld worden, ondank het gebrek aan matchritme. “Ach, het belangrijkste is, mensen, dat Eden Hazard weer sjot. Godzijdank”, relativeert onze chef voetbal Stephan Keygnaert . Courtois van zijn kant werd opnieuw unaniem met lof overladen.

“Twee doorsnee teams, Shakhtar en Borussia, hebben Real naar de rand van de afgrond geduwd. (...) Om opnieuw tussen de mensen te komen, moet Real nu de twee wedstrijden tegen Inter winnen. Tegen de ploeg waarmee het zogezegd zou gaan strijden om groepswinst. Maar nu gaat de strijd om lijfsbehoud”, zo staat er onder meer te lezen bij AS.

“De partij maakte duidelijk dat Zidane zijn basiselftal heeft voor de grote aangelegenheden. De ploeg die zaterdag begon aan de Clásico in Camp Nou, startte in het Borussia Park. Met Asensio en Vinicius ook. De Braziliaan was slecht in Barcelona. Waar zulke prestaties voorheen cash werden betaald met snelle wissels, heeft Zidane nu niks beters achter de hand. Tenzij Hazard en zijn enkel ons het tegendeel bewijzen.”

Quote Wanhoop en haast namen het over bij Real Madrid. En ook de bijdrage van Hazard bleek onbestaand AS

Maar van zijn invalbeurt gisteren werden ze bij de huiskrant alvast niet warm. “Net wanneer Eden Hazard begon op te warmen, vergrootte de Thuram de kloof nadat Courtois een schot van Plea in zijn voeten duwde. (...) De klok tikte weg in het voordeel van Borussia, dat ook aan vertrouwen won. Wanhoop en haast namen het over bij Real Madrid. En ook de bijdrage van Hazard bleek onbestaand”, zo klonk het hard bij AS, dat de usual suspects uiteindelijk een punt over de streep zag trekken. “Real ging alles of niets spelen, met Ramos en Varane als spitsen en Casemiro als dienaar. En met succes. (...) Dit moet je Real wel aangeven: ze behouden het geloof, zelfs als er niets meer over is.”

In de spelersbeoordeling bij hetzelfde medium klonk het dan weer gematigder. “Hazard keerde terug na zijn blessure en kende pech: hij miste (op 2-0, red.) een goeie kans die de kloof had kunnen verkleinen.” Over Courtois schreef AS als volgt: “Hij was kansloos bij de eerste tegengoal. Bij de tweede kan er hem weinig worden verweten, ook al verwerkte hij het schot voorafgaand aan de goal te centraal. Voorkwam vervolgens dan weer de 3-0 met een cruciale interventie.”

In het Catalaanse Sport merkten ze op hoe Karim Benzema opleefde na de invalbeurt van Eden Hazard. “Alsof de diepe spits van Real de Belg aan zijn zijde nodig heeft.”

“Het beste nieuws van de avond voor Real was misschien wel de rentree van Eden Hazard. Het herstel van een voetballer die Zidane andere opties biedt. Ook Asensio en Casemiro zagen hun vertrouwen opgevijzeld in het Borussia-Park, in tegenstelling tot Vinicius. Een vreselijke prestatie van de Braziliaan. Courtois van zijn kant zal zich de match nog lang herinneren. Hij zag de eerste twee pogingen van Gladbach telkens in doel belanden. Daarna was het opnieuw zaak voor de Belg om spot in de Champions League te voorkomen.”

Bij Mundo Deportivo zagen ze hoe “Real met een regelrecht wonder een nieuwe tragedie in Europa voorkwam”. De Catalaanse krant duidt op de aparte rol van Courtois in dat verhaal. “Toen Real alles op alles zette en risico’s moest nemen, was hij opnieuw de redder van ‘Los Blancos’. Zidane deed een beroep op Modric én zowaar Hazard, die al snel een goeie kans miste. Het werd niet de dag van Hazard, net zoals de rest van zijn ploegmaats hun dag niet hadden. In de slotfase ging eerst Ramos in de spits spelen en trok later ook Varane mee naar voren. De goal van Casemiro redde Zidane miraculeus van de knock-out. Maar de golf van optimisme die bij Real waaide na de Clásico was na iets meer dan 72 uur alweer gaan liggen.”

Bij MARCA, die andere Madrileens gezinde krant, wijden ze nog een stukje aan de terugkeer van de aanvoerder van de Rode Duivels. “Het grootste nieuws na het gelijkspel in extremis op Borussia-Park was de terugkeer van Eden Hazard. Zidane nam hem verrassend op in zijn selectie en bracht hem in minuut 70 in de plaats van Vinícius. De Belg maakte zijn eerste optreden dit seizoen en mag zich dus na twee maanden opnieuw voetballer noemen. En hij liet zich meteen graag in het spel betrekken. Hij stond uiteindelijk 24 minuten op het veld, en hij had binnen de vier minuten al de 2-1 aan de voet. Maar hij schoot een assist van Benzema in het zijnet.”

Waarna de krant nogmaals dieper in gaat op het blessureleed van onze landgenoot. “Hij heeft nog geen geluk gehad sinds hij voor Real speelt. Na zijn komst in de zomer van 2019, speelde hij amper 38 procent van de wedstrijden. Bij de club hebben ze er vertrouwen in dat zijn calvarietocht vol blessures nu definitief achter de rug is en dat hij nu de speler zal worden die iedereen hoopt dat hij zal worden.”

