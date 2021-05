Spaanse pers vernietigend voor Hazard, die na uitschakeling dolt met Chelsea-spelers: “Bye bye, Eden”

In MARCA klonk het: “Hazard verdiende zijn basisplaats niet. Dit is het tweede seizoen dat we mogen vergeten van Hazard. Tegen Chelsea kwam hij nauwelijks in het stuk voor en blijkt dat hij lichtjaren verwijderd is van de speler die hij ooit was. Oorlogen als deze in de Champions League zijn te hoog gegrepen voor hem. Madrid wacht op hem. Hij is Madrid iets verschuldigd.”

“Zidane gelooft in Hazard en daarom stelt hij hem op in elke belangrijke wedstrijd waarin hij beschikbaar is, ook al is dat nog niet vaak het geval geweest. Maar Hazard beantwoordt dat vertrouwen niet. Tegen Chelsea slofte hij opnieuw de hele wedstrijd en Real heeft ervoor geboet. Zidane wil Hazard zien slagen in Madrid, maar de Belg toont geen enkel teken van leven. En z’n gedrag na de aftrap heeft z'n populariteit naar een dieptepunt gebracht.”

Volledig scherm © AP

De redactiechef van de sportkrant AS, Tomás Roncero, ging nog een stapje verder: “En na afloop zien we Hazard grapjes maken met zijn ex-maats van Chelsea. Deze jongen heeft niet begrepen waar Real Madrid voor staat. De opkuiswerken moeten beginnen met de onmiddellijke verkoop van Hazard. Bye bye, Eden.”

En nog in AS lezen we: “Hazard was onbestaande. Zidane had er beter aan gedaan om hem te negeren.”

En dan is er nog bovenstaand beeld, waar men in Spanje over struikelt. Hazard bleef na de match nog even op het veld om bij te praten met Chelsea-spelers Zouma en Mendy. En het ging er duidelijk lollig aan toe, Hazard leek niet bepaald in zak en as te zitten. Een doorn in het oog van Marca en co.

Poll Is dit het einde van Eden Hazard bij Real? Ja, dit komt niet meer goed

Nee, weldra krijgen we er de beste Hazard te zien (35%)

Volledig scherm Eden Hazard. © REUTERS

Volledig scherm Hazard dolde na het laatste fluitsignaal met Chelsea-spelers Zouma en Mendy. © VTM