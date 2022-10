Spaanse media keihard over Hazard en zijn “voetbaldepressie”: “Hij had bijna de witte vlag gehesen”

Champions LeagueCarlo Ancelotti hangt Eden Hazard weer aan de haak. Real kon bij Shakhtar een eerste nederlaag van het seizoen maar net afwenden en verzekerde zich zo van een plek in de volgende ronde. Een Duivel overtuigde niet. In de Spaanse kranten zijn ze spijkerhard voor Eden Hazard: “Als hij op de bank blijft, zal dat meer dan terecht zijn.”

Hazard is voor Ancelotti wat vrijetijdskledij is voor een zakenman op ‘Casual Friday’. Die minder formele outfit die hij vier dagen op vijf in de kast laat hangen. Diegene die regelmatig ook afkeurende blikken krijgt. Strak in pak heeft Real Madrid veel meer swagger.

Op Shakhtar kreeg Hazard nog eens zijn kans aan de aftrap. Zijn eerste basisplaats in de Champions League sinds 28 september 2021, ook een verloren confrontatie met Sheriff. Het was de tweede keer ook dit seizoen dat hij aan een wedstrijd begon.

Op een derde zal hij nog even moeten wachten. Zondag, in de Clásico tegen Barcelona, zit Hazard gewoon weer op de bank. Zoals in die vijf wedstrijden die voorafgingen aan Shakhtar. Je kan Ancelotti aller minst ongelijk geven. Buiten die ene straffe invalbeurt tegen Celtic, een maand geleden, brengt Hazard dit Real te weinig bij. Een gebrek aan ritme als enig excuus.

Volledig scherm © AP

In een zwervende positie rond Benzema maakte Hazard amper indruk. Zijn korte tikjes waren goed. Hij was constant in beweging, maar daar dwing je geen vaste stek mee af. Eén kans afgedwongen, één splijtende pass, geen enkel schot op doel, slechts één baltoets in de zestien van de tegenstander. Voor die 120 miljoen euro verwachten ze in Madrid nog altijd meer. In minuut 50 stond Vinícius, het wonderkind dat Hazard in een vergeethoek heeft geduwd, klaar. Een lange periode van balbezit stelde zijn vervanging nog met 5 minuten uit.

Niet dat sommige van zijn ploegmaats zoveel meer brachten. Shakhtar léék dankzij een kopdoelpunt van Zubkov op weg naar de zege. De beslissend pass was van een bekende naam: Bogdan Mykhaylichenko. Ex-Anderlecht.

Leek, want diep in de toegevoegde tijd kopte Rüdiger Real alsnog langszij - daar had de Duitser zelfs een stevige botsing met Shakhtar-doelman Trubin voor over. Real voorkwam zo in extremis een eerste nederlaag van het seizoen én verzekerde zich van een ticket voor de volgende ronde.

Volledig scherm © REUTERS

Spaanse pers over Hazard: “De grote teleurstelling bij Real” Hazard kon andermaal niet overtuigen bij Real Madrid. “Opnieuw een gemiste kans”, luidt het in de Spaanse pers. “Als hij op de bank blijft, zal dat meer dan terecht zijn.” Marca: “Het lijkt erop dat Hazard niet meer in zichzelf gelooft” “Eden Hazard stond nog eens aan de aftrap en deed heel weinig. Hij had bijna de witte vlag gehesen, alsof hij toegaf dat Ancelotti een reden heeft om hem op de bank te zetten. Het lijkt er zelfs op dat Hazard niet meer in zichzelf gelooft”, schrijft Marca. “Het zou makkelijk zijn om hem te veroordelen na zijn zwakke wedstrijd tegen Shakhtar, maar het is ook niet eerlijk. Hij speelt slechts één match per maand. We weten niet wat er zou gebeuren mocht hij om de twee weken spelen.” AS: “Als hij op de bank blijft, zal dat meer dan terecht zijn” “Deze wedstrijden moeten Hazard uit zijn voetbaldepressie halen, maar hij grijpt zijn kans niet. Ook het samenspel met Benzema, het enige lichtpuntje de voorbije seizoenen, verliep niet vlot. Hazard in de basis is niet hetzelfde als starten met Vinicius”, valt in AS te lezen. “De Belg verspeelde opnieuw een kans, ondanks zijn bewegingsvrijheid en een positie die hem moet liggen. Waarom hij zo weinig minuten krijgt? Het antwoord is simpel. Als hij er meer zijn tanden had ingezet, had Ancelotti hem meer speeltijd gegeven. Zijn concurrenten hebben meer enthousiasme getoond. Als Hazard op de bank blijft, zal dat meer dan terecht zijn.” Mundo Deportivo: “De grote teleurstelling bij Real” “Hazard stond nog eens in de basis en wilde komaf maken met de negatieve gevoelens. Maar hij werd uiteindelijk de grote teleurstelling van Real Madrid, dat in de eerste helft weinig tot niets deed”, aldus Mundo Deportivo. “Hazard maakte geen gebruik van de kans die Ancelotti hem gaf. Hij versterkte de gevoelens van de mensen die aan hem twijfelen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

