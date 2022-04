Spaanse kranten lyrisch over “magische avond” van Real, Courtois en vooral Benzema oogsten lof: “De koning van Europa”

Champion LeagueKarim Benzema legde gisteravond eigenhandig Chelsea over de knie in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League . Na drie doelpunten van de Fransman won de Spaanse grootmacht in Londen met 1-3 . “Dit zijn magische avonden, zoals die tegen PSG in Bernabéu”, reageerde hij. De superlatieven van de Spaanse pers om de prestaties van de spits te beschrijven zijn intussen bijna op.

“We waren gekomen om te winnen, om te laten zien dat we Real Madrid zijn”, zei de prijsschutter. “Het liep vlot bij ons, van de eerste tot de laatste minuut.” Benzema blonk vorig maand ook in de return van de achtste finales tegen Paris Saint-Germain uit met drie cruciale doelpunten. “Het zijn allemaal belangrijke goals. Ik ben blij dat ik de derde gemaakt heb, want ik miste een grote kans in de eerste helft en ik dacht nog steeds aan die gemiste kans. We gaan er alles aan doen om de return te winnen, wat heel belangrijk zal zijn.”

Volledig scherm Benzema en Courtois vieren. © ANP / EPA

Ook de Spaanse kranten zijn uiteraard lyrisch voor de Franse international. “Benzema toonde nog eens aan heel Europa dat hij de beste spits ter wereld is”, schrijft MARCA, dat hem voor de gelegenheid tot ‘Big Ben’ doopt op de cover. “Enkele maanden voor de Ballon d’Or wordt uitgereikt, kunnen ze daar misschien al opnieuw beginnen nadenken over een reden om de prijs niet aan hem te moeten geven. Alleen Robert Lewandowski, die op 12 goals staat in de Champions League, zou in principe een bedreiging mogen zijn. Courtois zei gisteravond ook nog eens dat Benzema de beste aanvaller van de wereld is. Dat zijn collega’s dat zeggen, is normaal. Maar ook alle voetbalanalisten zijn intussen unaniem.”

Volgens AS is Benzema zelfs ‘de koning van Europa’. “Benzema’s optreden in Londen heeft opnieuw geleid tot een stroom van lof voor de spits”, klinkt het. “ Manchester United-legende Rio Ferdinand zei dat Benzema de ‘beste negen van de wereld’ is. De voormalige Engelse international, die nu zijn brood verdient als analist, prees de Fransman de hemel in. ‘Toen Cristiano Ronaldo er nog was, had Benzema de nederigheid om op de achtergrond te blijven omdat hij wist dat dat het beste voor het team was. Nu is hij uit de schaduw getreden. Tegenwoordig speelt hij op een ander niveau. Hij scoort doelpunten, geeft assists en bepaalt het ritme’, aldus Ferdinand.”

Quote Zo belangrijk Benzema is met zijn goals, zo belangrijk is Courtois ook met zijn reddingen. Spaanse sportkrant AS

Ook Real-coach Carlo Ancelotti en Thibaut Courtois scoorden punten, vindt AS. “Het plannetje van Ancelotti klopte gewoon, hij herpakte zich na de vernedering in de Clasico. Maar tegelijk bleek ook dat er altijd iets kan gebeuren. Geen enkel plan is bestand tegen een vleugje genie van de tegenpartij. Maar bij Real is er dan altijd nog Courtois. Hij had geweldige reddingen in huis op de pogingen van James en Azpilicueta. Zo belangrijk Benzema is met zijn goals, zo belangrijk is Courtois ook met zijn reddingen. Hij reageerde gepast op het boegeroep van de Chelsea-fans.”

Volledig scherm De cover van MARCA. © MARCA

Volledig scherm De cover van AS. © AS

Volledig scherm De Franse sportkrant L'Équipe heeft het over "een gouden hattrick". © L'Équipe

Volledig scherm De cover van Corriere dello Sport. © Corriere dello Sport

Volledig scherm Daily Mirror. © Mirror Sport

