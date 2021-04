“Sorry Neymar, ik kies voor Hazard”: onze Champions League-watchers kiezen hun ideale elftal van de halve finales

Champions LeagueNeymar of toch Hazard? Rodri of Kanté? Wij vroegen onze Champions League-watchers om hun ideale elftal te kiezen uit de spelers van de overgebleven halve finalisten - Man City, PSG, Real Madrid en Chelsea. “Di Maria is de meest onderschatte van allemaal.”

Analist Marc Degryse: “Rodri als controleur”

“Courtois is een logische keuze. We mogen chauvinistisch zijn. En eigenlijk is dat zelfs niet nodig - hij speelt gewoon een héél sterk seizoen. Ik koos vier spelers van City, vier van Real en twee van PSG. Met Chilwell komt er één speler van Chelsea in mijn elftal, bij gebrek aan beter. Dias doet het goed, Ramos moet erbij als leider. Op het middenveld mag Rodri als controleur opdraven. De Bruyne en Modric - allebei wereldtop - zijn mijn spelverdelers. Met Benzema, Mbappé en Neymar als aanvallers ga ik voor een logische keuze. Een aardig ‘ploegske’, hé? Hier zou ik mee aan de slag willen.”

Volledig scherm Het Champions League elftal van Marc Degryse. © HLN

Chef voetbal Stephan Keygnaert: “Sorry Neymar...”

“De doelman was de eerste op het lijstje. Mbappé, Modric, De Bruyne, Benzema, Hazard - uit voetballiefde, sorry ‘Ney’ - en Verratti moesten er ook in. Voor Marquinhos hebben we evenzeer een zwak. Zelfs op krukken heeft Ramos altijd een plekje. Voor de finale is hij terug. Rest de backs. Mendy van Real links. Rechts is een twijfelgeval: Carvajal of Walker. Dan maar de laatste: fysiek sterker.”

Volledig scherm Het Champions League elftal van Stephan Keygnaert. © HLN

Commentator Maarten Breckx:

“Voor mij staat Courtois - ‘El Muro’ - op eenzame hoogte. Hij is de beste keeper ter wereld. Zonder hem was Real Madrid dit seizoen een middenmoter in Spanje en lagen ze er wellicht ook uit tegen Liverpool. In deze campagne moet ik centraal achterin misschien voor Kimpembe kiezen in plaats van Ramos, maar zelfs met nog maar één been zou ik voor de Spanjaard gaan. Techniek, power en snelheid en op een bijna grappige manier degoutant en smerig als het moet. Bovenal toch een fenomenale leider. Naast hem Dias, de erfgenaam van Vincent Kompany.”

“Op het middenveld ga ik voor Modric - ik krijg een soort romantisch verliefd gevoel bij elke sierlijke penseelstreek met de buitenkant van die rechtervoet - en De Bruyne. Ook al zo’n stylist, maar dan “zuiver met de wreef,” in de bewonderende woorden van Jan Mulder. De assists en goals waren er al, maar het gebeurt naar mijn gevoel ook meer en meer op belangrijke momenten. Als hij PSG eruit kegelt, gaat hij die finale ook wel winnen, denk ik. Kanté pak ik ook mee, als het hart en de motor van Chelsea. Wilfried van Moer op ‘speed’. Voorin een PSG-trio. Neymar, samen met Messi nog altijd de enige speler waar m’n mond soms echt van open valt. Mbappé, hoe afgrijselijk moet het niet zijn om daar de hele wedstrijd achteraan te moeten lopen? Di Maria, misschien wel de meest onderschatte van allemaal. Kan alles. Alleen de allerbeste Hazard zou zijn positie van mij mogen overnemen.”

Volledig scherm Het elftal van Maarten Breckx © HLN

Commentator Dirk Deferme: “Heerlijk dat ik kan wat Deschamps niet kan”

“Ik heb gekozen voor spelers die fit zijn en 90 minuten in de benen hebben. Geen Ramos en, sorry, Hazard daardoor. En ik probeer iedereen op zijn beste positie te krijgen. Dan houd ik dus graag Di Maria rechts en valt Neymar af. Pijnlijk. Heerlijk dat ik kan wat Deschamps niet kan: Benzema koppelen aan Mbappé. Ik houd van een soepele 3-4-3 en kies een middenveld met offensieve luxe, kleine, fijne voeten en ervaring. Alle middenvelders en aanvallers zijn ook nog eens spelers die uniek zijn, die kwaliteiten hebben die anderen niet hebben. Wat kiezen uit deze 4 clubs zo fijn maakt, is dat je voor een keer geen rekening moet houden met Bayern, Messi en Ronaldo. En ook Haaland loopt niet in de weg.”

Volledig scherm Champions League elftal van Dirk Deferme © HLN

Analist Jan Mulder: “Ik ben een Real-man!”

“Courtois”, klinkt het resoluut bij Jan Mulder. De Rode Duivel pronkt zo in elke ideale basiself van onze Champions League-watchers. “Dias en Ramos zijn de beste centrale verdedigers van het moment. Oké, Ramos is nog geblesseerd, maar speelt straks wel weer mee. Kroos en Modric zet ik op het middenveld, met De Bruyne als spelverdeler op de tien. Dat ik vijf spelers van Real kies? (lacht) Ik ben een Real-man! Ik hou ook van Hazard, maar het gaat ook om prestaties. Daarom kies ik voor Neymar.”

Volledig scherm Het Champions League elftal van Jan Mulder © HLN

Wie zet jij in je team? Via onderstaande tool kunt u dezelfde oefening maken als onze journalisten en analisten:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: