“Sorry, maar Thibaut Courtois is gewoon de beste keeper van de wereld”: Spaanse kranten zien hoe doelman Inter tot wanhoop drijft

Champions LeaguePrima avond voor Thibaut Courtois in de Champions League. De keeper ging met Real Madrid winnen bij Inter en hield zijn netten schoon. Courtois pakte uit met verschillende topsaves en oogst vandaag flink wat lof in de Spaanse en Italiaanse pers. “Hij was als een muur waar Inter telkens op botste.”

Bij MARCA winden ze er geen doekjes meer om. “Sorry, maar Thibaut Courtois is op dit moment gewoon de beste keeper van de wereld.” De “sorry” is vooral gericht aan het rood-wit-blauwe deel van de Spaanse hoofdstad. “Hij was wéér uitstekend. Courtois stopte werkelijk alles wat in zijn buurt kwam en op een poging van Dzeko verrichtte hij een waar wonder. Het lijkt bijna een zonde om het te zeggen, want veel mensen hebben het over Jan Oblak (de keeper van Atlético, red.), maar op dit moment is er geen betere doelman dan de Belg. Hij haalt al drie jaar een geweldig niveau.”

Ook AS spaart de lof niet. “Courtois was de enige die overeind bleef in de eerste helft - Inter was dan duidelijk de betere ploeg in het eerste deel van de match”, klinkt het. “Hij stond pal op een poging van Dzeko, op een kopbal van Lautaro, op een voorzet van Barella en op een schot van - opnieuw - Dzeko van binnen de zestien. Na rust was het trouwens niet anders: hij ging goed plat na een kopbal van Skriniar. Toen Real beter in de match kwam, kon hij iets meer achterover leunen.”

Courtois krijgt ook een straffe 9 op 10 van de Spaanse krant Sport. “Lautaro, Dzeko, Çalhanoglu, Perisic... Allemaal frustreerden ze zich aan de tentakels van de Belg. Madrid won op Meazza dankzij het ‘geweldige spel’ van de doelman uit Bree. Hij was de beste man op het veld. Een ‘witte redder’.”

“Real mocht van geluk spreken met Courtois in doel”, is El Mundo Deportivo, eerder Barça-gezind, eveneens zeer lovend. “Hij verrichtte knappe reddingen en voorkwam wel vier doelpunten. Courtois was de enige bij een ongeorganiseerd Real die de boel rechthield. Hij moest dit seizoen nog niet erg beslissend zijn, tot gisteravond dus. Madrid mag hem bedanken voor de zwaarbevochten zege tegen Inter.”

Ook in Italië vloeide er de nodige inkt over Courtois. La Gazzetta dello Sport gaf de keeper een 7,5 op 10 voor zijn prestatie en noemt hem de uitblinker. “Hij lijkt altijd bijna per toeval op de juiste plek te staan, maar van toeval is geen sprake” klinkt het. “Bovendien oogt Courtois ook altijd ijzig kalm, niks lijkt hem uit zijn lood te kunnen slaan. Zijn reddingen op de pogingen van Lautaro, Dzeko en De Vrij dreven Inter tot wanhoop.” Dat laatste bevestigen ook de quotes van Inter-coach Simone Inzaghi. “We speelden goed en zetten veel druk, maar zijn op een geweldige Courtois gebotst. Van al onze kansen hadden er minstens twee of drie binnen moeten zitten.”

