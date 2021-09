Sloveense ref die even in de cel zat en waar Rode Duivels geen goeie herinneringen aan hebben, fluit Leipzig-Club

Champions LeagueHet Champions League-duel tussen RB Leipzig en Club Brugge van morgen wordt gefloten door de Sloveen Slavko Vincic. Hij leidde afgelopen zomer nog de kwartfinale op het EK tussen de Rode Duivels en Italië (1-2) in goede banen. En hij zat recent ook (even) in de cel.

De 41-jarige Sloveen floot in het seizoen 2019-20 al een Champions League-match van Club Brugge, thuis tegen Galatasaray (0-0). Ook was hij toen de ref voor Genk-Liverpool (1-4) op het kampioenenbal. Vincic leidde verder in november vorig jaar een partij van de Rode Duivels in Leuven in de Nations League tegen Denemarken (4-2 zege). In december 2015 floot hij een Europa League-wedstrijd van Anderlecht, tegen Qarabag (2-1 zege).

Criminele zaak

De Sloveense spelleider kwam eind mei ook nog om minder fraaie redenen in het nieuws. Zijn naam dook op in een criminele zaak, waarna Vincic zelfs even werd gearresteerd, maar ook nog dezelfde dag vrijgelaten. De politie viel op vrijdag 29 mei binnen in een huis in het Bosnische Bijeljina in een onderzoek naar drugs- en vrouwenhandel. Ze troffen er negen vrouwen, 26 mannen en heel wat wapens en cocaïne aan.

Vincic werd er in de boeien geslagen, maar was uiteindelijk niet rechtstreeks betrokken bij het criminele netwerk. Hij was ingegaan op een lunchuitnodiging van Tijana Maksimovic, die de spilfiguur bleek te zijn in een prostitutienetwerk, en gaf in de Sloveense media aan “op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn geweest”. Vincic werd uiteindelijk enkel ondervraagd als getuige.

