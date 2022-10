SIMON ‘SUPERMAN’. Nog nooit pakte CL-doelman uit met 14 saves over twee duels tegen één tegenstander: “De reddingen van Mignolet leken wel hekserij”

Champions LeagueGroter dan groots. Simon Mignolet bracht Club naar de volgende ronde in de Champions League - dat is niet gelogen. Op zijn 34ste zit hij in de vorm van zijn leven. Dat bewijzen ook de statistieken. Samen met Neuer de enige ongeslagen doelman op het kampioenenbal. Atlético’s zwart beest, ‘Gele Muur’ van 1m93. Sinds 2003-2004 pakte een doelman in de CL nog nooit uit met 14 saves over twee matchen tegen één tegenstander, zonder te incasseren.

De 5 beste reddingen van Mignolet in deze CL-campagne:

In Spanje keken ze met grote ogen naar de prestatie van Mignolet. Dagblad AS kopte: ‘Mignolet deja al Atleti en solo furia’. Vrij vertaald wil dat zeggen: ‘Mignolet liet Atleti achter in woede’. Marca vond hem dan weer “insuperable”. Onverslaanbaar. El Mundo Deportivo: “De reddingen van Mignolet leken wel hekserij. Er zijn van die momenten dat een speler lijkt te zijn aangeraakt door een toverstaf of te zijn ingesmeerd met een magisch zalfje afkomstig van een middeleeuwse heksenkring. En zo’n moment beleefde de doelman van Club Brugge tegen Atlético.” Of ook het Catalaanse ‘Sport’: “Atlético stortte zich te pletter op Mignolet. De goden kozen de kant van de doelman aan de overkant en veranderden hem in een reus.”

Na de match schreeuwde Mignolet het uit. Viel in de armen van Brandon Mechele - een compagnon de route. Wat later kwam Skov Olsen afgelopen. Ook de Deen viel in zijn armen. Intussen scandeerde het hele uitvak zijn naam. Mignolet was God in Madrid. Onaantastbaar in het Civitas Metropolitano. Negen saves. Evenveel keer kwam die er op een poging van in de zestienmeter. Hij moet het gedaan hebben met quasi elk lichaamsdeel.Zelfs zijn kin redde Club Brugge. En bracht blauw-zwart mee naar de achtste finale van de Champions League. Zoals hij hen vorig jaar kampioen maakte.

Quote “Ach, dat is de adrenaline. (Lacht) Ik ben ook maar een mens, hé. Ik probeer altijd zo nuchter mogelijk te blijven, maar nu is dat iets moeilijker. Het was geweldig. Simon Mignolet

CEO Vincent Mannaert noemde hem na afloop “Één van de beste doelmannen ter wereld op dit moment.” Om er aan toe te voegen. “We hebben er twee - Thibaut is de andere. Wat Simon getoond heeft in de eerste vier matchen van deze Champions League is formidabel. Niet alleen zijn prestaties, ook zijn attitude. Hij geeft een soort vertrouwen, stimuleert de jongeren. Simon is een excellente keeper. Hij tilt de groep omhoog. Voor mij is er geen discussie omtrent de volgende Gouden Schoen. (Grijnst) Maar jullie moeten stemmen, hé.”

De Spaanse fans dropen vol ongeloof af op hun nationale feestdag. Het was met een grote glimlach dat Mignolet rond 21u45 door de mixed zone wandelde in Madrid. “Het is nog niet tot mij doorgedrongen”, zei hij. “Ik kan het niet geloven. We hebben alles op het veld gelaten. Letterlijk en figuurlijk. Ik moest toch even bekomen in de kleedkamer. Een gevoel zoals vanavond heb ik nog niet vaak gehad. Mijn reddingen? Ik heb er veel belangrijke verricht, dat klopt. Maar het is natuurlijk ook goed verdedigend werk van onze defensie. Vier clean sheets - dat is ongezien. En daar heb ik niet alleen voor gezorgd. Het was een collectieve prestatie. Een hele pluim voor Club. (denkt na) Ik had niet gedacht dat we de kwalificatie vandaag al over de streep zouden trekken.”

De reddingen van Mignolet tegen Atlético:

Zelden zal je Mignolet meer uitgelaten zien. Hij straalde. “Ach, dat is de adrenaline. (Lacht) Ik ben ook maar een mens, hé. Ik probeer altijd zo nuchter mogelijk te blijven, maar nu is dat iets moeilijker. Het was geweldig. Ook om dit samen met onze fans te kunnen vieren. Ze waren opnieuw met tweeduizend. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van deze club. Weet je, ik heb al veel meegemaakt. Maar dit nog niet.”

Zijn mooiste avond wilde hij het niet noemen. “Hij komt op plaats twee. Ik heb hier de Champions League gewonnen met Liverpool (in 2019 tegen Tottenham, red.).” Het Metropolitano zit met andere woorden voor eeuwig in het hart van Mignolet.

Hij is aan een bijzonder straffe reeks bezig. Samen met Manuel Neuer van Bayern München is hij de enige ongeslagen doelman in deze Champions League. In goed gezelschap.

In Madrid mocht hij de Player of the match-trofee van UEFA in ontvangst nemen. “Voor de eerste keer. Mooi, toch. (Lacht) Die had ik nog niet staan.”

Hij verliet de mixed zone zoals hij ze binnenkwam. Met een grote glimlach op het gezicht. De Spaanse journalisten keken hem na. Uit hun ogen sprak waardering. Het was bij die meer dan zestigduizend fans niet anders.

Simon, el más grande.

Onklopbaar. Onoverwinnelijk.

Mignolet bij QMusic: “10 op 10, dat heb ik nog nooit gekregen” Deze ochtend was Mignolet ook te gast in Maarten & Dorothee, de ochtendshow van QMusic. Of hij zijn eigen naam nog weet nadat hij die bal tegen zijn hoofd kreeg? “(lacht) Ja hoor, het is niet de eerste keer dat ik dat meemaak." De lof neemt de bescheiden Limburger er graag bij. “Een 10 op 10 in Het Laatste Nieuws, dat heb ik nog nooit gekregen. De trots overheerst. Maar het belangrijkste blijft dat we ons nu al geplaatst hebben voor die achtste finale van de Champions League.” Of er gisteravond nog gevierd is? “In het hotel hebben we een glas gedronken. Dat was wel op zijn plaats na zo'n historische prestatie. Daar mogen we fier op zijn.”