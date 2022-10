Simeone zet naast Carrasco nu ook Witsel op de bank: “Zes weken voor WK-start ziet het er donker uit”

Carrasco zit nu wel meer op de bank en was vorige week bleekjes in Brugge, maar Witsel was tot vandaag wel een quasi automatische starter in de elf van de Argentijnse T1. Met de bijzonder snelle opeenvolging van matchen hoeft dit geen ramp te zijn, maar een blijk van vertrouwen naar Witsel toe is het niet. Met Courtois en nog steeds Lukaku in de lappenmand, Eden Hazard die zijn weinige speelminuten niet kan verzilveren en ook De Ketelaere en Meunier even out, beleven de Rode Duivels geen hoogdagen. “De Bruyne kan het straks toch moeilijk alleen doen in Qatar?”, oppert presentator Maarten Breckx in de VTM-studio even voor de aftrap van Atlético - Club.