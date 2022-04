Simeone voor clash tegen City: “We zullen een Carrasco nodig hebben die beslissend is”

Buitenlands voetbal Real Ma­drid-PS­G absolute kraker in achtste finales Champions League, Vertonghen met Benfica tegen ex-club Ajax

Eén absoluut topduel in de achtste finales van de Champions League. Real Madrid neemt het op tegen Paris Saint-Germain. Courtois en Hazard dus tegen Messi, Mbappé en Neymar. Nog een affiche die in het oog springt, is Benfica-Ajax. Jan Vertonghen keert zo terug naar de club waar het voor hem allemaal begon. Ook de affiches in de play-offs van de Europa League en Conference League zijn bekend. Met als grootste blikvanger het EL-duel tussen Napoli en FC Barcelona.

