Sergio Ramos krijgt het aan de stok met fotografen tijdens excuses van falende Parijse sterren aan publiek

“Alles ging fout in dat eerste jaar. Ik raakte gekwetst en had vervolgens veel tijd nodig om te herstellen en om me aan te passen aan het nieuwe systeem, de nieuwe ploeg, de nieuwe coach. Dan begin je toch te twijfelen of je wel de juiste transfer hebt gemaakt. Maar mijn carrière is gebaseerd op doorzettingsvermogen en hard werk. Je blijft dus vechten, in de veronderstelling dat dit zich zal afbetalen. En nu kan ik met een gerust gemoed zeggen dat ik nu sta waar ik wil staan, bij een club die de Champions League wil winnen. Ik wil nog alles uit mijn carrière halen wat erin zit. Om dan te stoppen en me twee jaar louter met de opvoeding van de kinderen bezig te houden (Ramos heeft vier zoontjes met het Spaanse model Pilar Rubio, nvdr). Doen wat nu niet mogelijk is. En daarna zien wel wat ik nog kan betekenen in het voetbal. Voorzitter, sportdirecteur of coach, ik sluit niets uit.”