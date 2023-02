Scott Parker tevreden ondanks nederlaag: “Heel trots op mijn team”

KIJK. Parker: “Ik vroeg mijn ploeg om dapper te zijn”

“Over het algemeen ben ik heel trots op mijn spelers,” stak Scott Parker van wal. Opnieuw geen zege onder zijn bewind, maar daarvoor waren de verschillen gisteravond veel te groot. “Wél hebben we ons getoond. We speelden met veel overgave en wil. Ik vroeg aan mijn spelers om lef te tonen en dat hebben ze gedaan. Tegen een hele goeie ploeg, maar dat wisten we. Jammer van die afgekeurde goal. In de tweede helft werd de match beslist na individuele fouten die ons duur komen te staan.”

Vooral over Noa Lang was Parker heel tevreden. “Ik geef hem veel verantwoordelijkheid, dat is vanaf dag één zo. Hij toont lef, drijft ons vooruit. Negen keer op tien gaat hij zijn man voorbij. Hij heeft die X-factor. Vandaag was hij écht een topspeler. Vaak wordt hij verkeerd begrepen, want er is niemand die er meer om geeft dan Noa. Alleen wordt hij ook vaak gezocht, en daar moet hij nog volwassener mee omgaan. Hij mag niet te snel ontgoocheld zijn.”