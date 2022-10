“Schreuder was net zo onmachtig als zijn spelers op het veld”: Italianen draaien ex-coach Club Brugge door gehaktmolen na vernedering

“Napoli zien en je vliegt”, kopte ‘La Gazzetta dello Sport’ deze ochtend. Lofuitingen voor de ploeg uit eigen land. Maar daarnaast ook veel onbegrip voor de manier waarop de Amsterdammers speelden. Het ontging de Italiaanse krant niet dat er véél misliep bij Ajax - de grote club uit het kleine Nederland die de afgelopen jaren in de Champions League juist zo positief voor de dag kwam en respect oogstte. Ajax was los zand. De spelers leken verdwaald. “Deze avond was onvergetelijk. Voor de 2.600 fans uit Napels, maar ook voor de 50.000 anderen, die tegen het einde afkeurend floten naar de spelers in het rood-wit, die weinig eer betoonden aan de rijke historie van hun club. Het was Napoli dat acteerde als Ajax, de uitvinders van het totaalvoetbal”, zegt ‘La Gazzetta’.

Quote Schreuder wist niets beters te doen dan schrijven in zijn notitie­boek­je, terwijl zijn machteloze ploeg aan flarden werd gespeeld. ‘Il Giornale’

Daarbij wordt al snel de coach van Ajax in het vizier genomen. Alfred Schreuder, de man die vorig jaar Club Brugge naar een derde titel op rij bracht. “In het naar Johan Cruijff genoemde stadion oogden de Italianen als de Nederlanders uit het verleden, zij die hier altijd bleven experimenteren met het voetbal. Maar de huidige trainer wist niets beters te doen dan schrijven in zijn notitieboekje, terwijl zijn machteloze ploeg aan flarden werd gespeeld”, schrijft ‘Il Giornale’. De krant schrijft de pijnlijke 1-3 van Piotr Zielinski, vlak voor rust, rechtstreeks toe aan de tactische keuzes van “de arme Schreuder”. Tweevoudig doelpuntenmaker Giacomo Raspadori kon eenvoudig en vrijwel ongehinderd terugzakken vanuit de spitspositie naar het middenveld, om zo een vrije doortocht van 50 meter te creëren voor zijn Poolse ploeggenoot. Ook ‘La Gazzetta’ oordeelt hard over de Ajax-coach, die in het wedstrijdrapport van de roze sportkrant nog net een 4 krijgt voor de moeite. “Wie één op één wil spelen, moet wel weten hoe dat moet. En het is ontzettend gevaarlijk om te doen als je een verdediging hebt die zo onervaren is en die geen eenheid vormt. Schreuder was net zo onmachtig als zijn spelers op het veld.”

Volledig scherm Giacomo Raspadori. © REUTERS

‘Il Corriere dello Sport’ noemt de triomf van Napoli in Amsterdam een ‘oneteamshow’, terwijl Tuttosport de krachtsverhoudingen in de Arena nogal plastisch omschrijft. “Dit was geen wedstrijd, dit was een bloedbad. Napoli is momenteel een ‘illegale’ ploeg, een ploeg die eigenlijk verboden zou moeten worden, die alleen nog buiten mededinging mag meedoen omdat ze te goed zijn voor elke willekeurige competitie.”

Schreuder zelf kwam na de match uiteraard aan het woord. Hij kon enkel toegeven dat Ajax nergens was. “Als je naar Napoli en Liverpool kijkt, zie je dat dat een maat te groot is voor ons. Als je naar de wedstrijd kijkt, zie je dat er een groot verschil is. Ik denk dat we als team niet goed genoeg zijn. Ik kan wel zeggen wie allemaal verkocht is, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat we als team niet goed genoeg spelen. We willen met lef spelen aan de bal en de technische vaardigheden tonen, dat hebben we niet laten zien. Dit is onacceptabel, Ajax-onwaardig.” De supporters van Ajax keerden zich in de tweede helft dus tegen hun eigen ploeg. “De emoties bij de fans begrijp ik. Maar wij moeten rustig blijven. Dat zal ik ook altijd doen. Maar dit is duidelijk een tik.”

Volledig scherm © Photo News