Scholz (ex-Club Brugge) bezorgt Midtjylland puntje tegen Liverpool, Origi speelt anonieme partij

Champions LeagueLiverpool heeft de groepsfase in de Champions League zonder franjes afgesloten. Het duel met FC Midtjylland in Denemarken eindigde in 1-1.

Liverpool was in groep D, met ook Ajax en Atalanta, al zeker van de eindzege. Daardoor stelde trainer Jürgen Klopp in Herning allesbehalve zijn sterkste elftal op, met daarin ook nog eens een plaatsje voor Divock Origi. De Rode Duivel kreeg een goeie kans, maar miste. Na 71 minuten zat zijn wedstrijd er dan ook op. Bij de Denen speelde Dion Cools heel de wedstrijd op rechtsachter

Liverpool belandde op een totaal van 13 punten. De Engelse kampioen verloor alleen de thuiswedstrijd tegen Atalanta op 25 november (0-2). Ajax ging twee keer met 1-0 onderuit tegen de poulewinnaar.

Liverpool kwam in Denemarken binnen 1 minuut op voorsprong. Mohamed Salah strafte zwak verdedigingswerk bij de thuisploeg razendsnel af. Het was de 22e goal van de Egyptenaar voor de ‘Reds’ in de Champions League. Daarmee is hij nu topscorer van Liverpool in deze competitie.

Na ruim een uur kwam FC Midtjylland op gelijke hoogte. Alexander Scholz benutte een strafschop nadat Anders Dreyer door doelman Caoimhin Kelleher was gevloerd. De Deense club wist het tweede punt in de groep in de slotfase vast te houden.

