Sancho en Haaland bezorgen Dortmund in slotfase verdiende zege tegen Zenit

Champions League Bevestigd: géén topspits Immobile tegen Club Brugge, Braziliaan­se Belg Pereira wordt wél nog overgevlo­gen

11:44 Wat al sinds gisteren in de lucht hing, is nu bevestigd: Club Brugge ontmoet vanavond een B-team van Lazio in het Jan Breydelstadion. Ook de tweede coronatest van Immobile, Lazzari en Luis Alberto bleek immers positief, zij zijn in geen geval van de partij. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira wordt wél nog overgevlogen en kan spelen.