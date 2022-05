San Tibu! Sterren van Real Madrid worden gehuldigd in kathedraal Almudena

La Decimocuarto. Real Madrid heeft het opnieuw geflikt in de Champions League: de veertiende ‘Beker met de Grote Oren’ is binnen. Als geen ander weet ‘de Koninklijke’ hoe een finale naar zijn hand te zetten. Met dank aan Thibaut Courtois. ‘San Tibu’ kroonde zich hoogstpersoonlijk tot Man van de Match met in totaal 9 saves - nooit deed een winnende doelman in een Champions League-finale beter - waarvan twee ronduit fantastische reddingen. Vandaag dus geen trouwfeest van zijn broer Gaetan, wel een grootse fiesta met Real. In een open bus worden de sterren vandaag gefêteerd door de tienduizenden fans. Na een eerste stop in de kathedraal Almudena op naar de Plaza de Cibeles, waar aan de fontein halt wordt gehouden, en dan richting het Bernabéu.