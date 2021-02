Salah en Mane loodsen Liverpool vlot voorbij Leipzig

De wedstrijd begon stevig. Na vier minuten trof Dani Olmo (Leipzig) de paal. Leipzig domineerde de eerste minuten, maar dat bleef niet duren. Liverpool herstelde het evenwicht en kreeg enkele mooie kansen op de openingsgoal met Salah en Firmino. Toch gingen we met 0-0 de rust in.

Ook de tweede helft begon sprankelend. Het was opnieuw Leipzig die een dot van een kans kreeg. De Fransman Nkunku vond helaas voor Leipzig, Alisson op zijn weg. Liverpool werd wakkergeschud en na een dramatische inspeelpass van Leipzig aanvoerder Sabitzer, opende Mohamed Salah de score. Enkele minuten later was Liverpool daar opnieuw, na wederom mistasten in de verdediging bij Leipzig. Nu scoorde het andere goudhaantje van Liverpool, Sadio Mané.

Na de 0-2 lag de wedstrijd in een definitieve plooi. Leipzig had het moeilijk om nog tot kansen te komen en ook Liverpool was niet echt meer gevaarlijk. Enkel in de laatste minuut kregen we nog wat opschudding. Invaller Hwang Hee-Chan kwam nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij stuitte op een sterk keeperende Alisson. Hij toonde zich vanavond na enkele mindere wedstrijden.