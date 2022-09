Saelemaekers met knappe gelijkmaker voor AC Milan in Salzburg, ook Pioli ziet een ‘mindere’ De Ketelaere anoniem - Chelsea verliest

Blues lopen blauwtje in Zagreb

Chelsea heeft in de andere match in groep E bij Dinamo Zagreb een pijnlijke nederlaag geleden: 1-0. De Blues hoopten na een wisselvallige seizoensstart in de Premier League in de Champions League wél direct goed te starten. Daar kwam tegen Dinamo Zagreb, nog ongeslagen in eigen land, echter niets van terecht. De ploeg van Thomas Tuchel had het lastig in een warm Zagreb en kwam al in de eerste helft op achterstand via Mislav Orsic, die in het seizoen 2020-2021 in de Europa League nog een hattrick tegen Tottenham Hotspur maakte. In de tweede helft ging Chelsea, met de ingevallen Hakim Ziyech, op jacht naar de gelijkmaker. Kansjes kwamen er ook voor de Londenaren, maar Livakovic stond pal. Een eerste stunt(je).