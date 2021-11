“Ruud, Ruud, Ruud...”: deel Club-fans kant zich tegen Clement en steekt Vormer hart onder riem

Champions League Ongeloof­lij­ke cijfers: er staat geen maat op Lewandow­ski en Ronaldo in de Champions League

“Hij is ongelooflijk. Hij blijft maar scoren, hij is een machine, de beste.” Was getekend, Serge Gnabry over Robert Lewandowski. “Hij is ongelooflijk, een leider.” Was getekend, Ole Gunnar Solskjaer over Cristiano Ronaldo. Met goal nummer 138 en 139 voor Ronaldo en goal nummer 79, 80 én 81 voor Lewandowski lieten beide klasbakken het gisteravond inderdaad weer zien.

