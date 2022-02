Romelu Lukaku blijft aan bank gekluisterd in Champions League-zege Chelsea tegen Lille, waar Onana ruim uur speelt

Champions LeagueHet geduld van Thomas Tuchel is ook op. Tien basisplaatsen op rij werden er geen elf. Romelu Lukaku bleef dinsdagavond in de Champions League op de bank tegen Lille OSC. Tuchel opteerde voor ander en frisser. En dat rendeerde.

Een camera zoomde halfweg de eerste helft in op de tweede rij van de Chelsea-bank. Een ‘grumpy face’ in de dug-out. Kap van de warme trainingsjas over het hoofd.

Het is een slag die aangekomen is bij Lukaku. Ook al arriveerde ze niet onverwacht. Na het drama van de zeven baltoetsen tegen Crystal Palace en zijn tien basisplaatsen op rij koos ‘rotatiekoning Thomas Tuchel’ voorin eindelijk voor iemand anders.

Sinds dat ene explosieve interview met Sky Italia, rond de jaarwisseling, heeft Lukaku zijn kansen gekregen. Meer dan voldoende. Zijn drie goals in tien matchen is niet de return die zijn coach had verwacht.

Zorgelijker dan de cijfers zijn de prestaties an sich. In het weinig creatieve en onsamenhangende voetbal van Chelsea is ‘Big Rom’ een passagier geworden. Eén die nu (tijdelijk) wordt gepasseerd. “Romelu oogde wat moe”, was de uitleg van zijn coach.

Een spits van 113 miljoen euro moet weer vechten voor zijn plaats. Iets wat hij de afgelopen drie jaar amper heeft moeten doen. Bij Inter zat hij sporadisch eens op de bank, bij een zeldzame rotatie van Antonio Conte of bij een terugkeer uit blessure.

Volledig scherm © REUTERS

Lukaku is ongeduldig van aard. In november lag hij zes weken in de lappenmand. Toen hij bij zijn terugkeer niet meteen in de basis stond, borrelden frustraties op. Tuchel wou hem geleidelijk aan weer integreren in zijn ploeg. Lukaku voelde zich fysiek naar eigen zeggen beter dan de trainingsparameters aantoonden. Hij snapte niet dat trainers en dokters op de rem gingen staan.

Sinds begin januari stond Lukaku onafgebroken in de basis. In tien matchen werd hij slechts drie keer gewisseld.

Maar gisteren was het aan Kai Havertz in de spits. En de Duitser had er zin in. Binnen de eerste acht minuten kreeg hij drie doelrijpe kansen, eentje ging tegen de touwen. Perfecte kopbal hoog in het doel. Chelsea bleef Lille, 65 minuten met Amadou Onana, de hele match meester. Pulisic bekroonde dat met de 2-0, iets voorbij het uur.

Lukaku volgde het allemaal langs de zijlijn. Na zestig minuten trok hij zijn kap af, warme jas uit. Maar verder dan wat warming-up kwam Big Rom niet. Ook niet toen Ziyech en Pulisic gewisseld werden. Op affluiten trok Lukaku meteen richting kleedkamer.

Volledig scherm © REUTERS

Bij Chelsea-supporters leeft het gevoel dat Lukaku niets om hun club geeft na de flirt met Inter op Sky Italia. Niets is minder waar. Op amateurbeelden van de bank tijdens de WK-finale voor Clubs is te zien hoe ‘Big Rom’ compleet uit zijn dak gaat wanneer Havertz in de verlengingen een penalty omzet.

Ondanks zijn verbanning naar de bank voelt Lukaku zich nog altijd goed in de spelersgroep. Alleen mist hij de appreciatie die hij in Milaan kreeg. Koning is weer lakei. Eén die bij de grote banketten niet meer van het begin mag opdraven.

Zondag volgt een nieuw banket: de League Cup-finale tegen Liverpool. Dan wil Lukaku toch gewoon weer in de spits staan. En zoomen de camera’s bij de aftrap al in op hem.

Volledig scherm © AP

