Relaxte Kevin De Bruyne voor Champions League-finale: “Als je wint, ben je een held. Bij verlies een mislukkeling”

Estádio do Dragão, Porto, Portugal, vrijdag 16:01.

Op de officiële persconferentie van UEFA op Matchdag -1 glipt de geest snel uit de fles. Vier minuten ver, vraag vijf.

Portugees journalist Arthur Quesada: “Hi Kevin.”

De Bruyne: “Hello.”

Quesada: “Veel mensen schuiven jou naar voren als kandidaat om dit seizoen een award als beste speler ter wereld te krijgen. Denk je dat Champions Leaguefinale bepalend gaat zijn voor de individuele referenda. Maar ook voor anderen dit zaterdag op het veld staan?”

De Bruyne: “Sowieso zal het bepalend zijn. Maar ik denk dat wij als spelers geen enkele invloed hebben op het stemgedrag. Soms kan je een briljante match spelen, maar toch in het verliezend kamp zitten. Dat gebeurt soms.”

“Om in aanmerking te komen voor individuele prijzen moet je iets winnen. Anderen beslissen voor jou. Ik ben gelukkig met mezelf. Als voetballer en als persoon. Ik voel me comfortabel. Wat er ook gebeurt.”

De Bruyne antwoordde rechtuit en ‘to the point’. Zoals de vier vragen die vooraf gingen en die ene die nog zou volgen. Een vragenvuur als routineklus. Hij wandelde het zaaltje waarin hij voor een scherm werd gezet voor een coronaproof tele-persconferentie gezwind binnen. Zijn lichaamstaal verraadde ‘no stress’.

Braziliaanse vibe

In het kamp van Manchester City heeft het verhaal van zijn superrelaxte speeksel ondertussen plaatsgemaakt voor een andere omschrijving: De Bruyne is een van de jongens van de zomer. Braziliaanse vibe. In Porto lopen ze in de lobby dezelfde tegen het lijf. Beentjes omhoog. Matchke voetbal. Hier om ons te amuseren.

Morgenavond, om 21 uur, gaat de knop om. De Bruyne komt om te genieten van de belangrijkste match in zijn leven, zegt hij, maar vanaf het eerste fluitsignaal wordt hij doorgaans een killer. ‘A smiling assassin’ als het van hem afhangt - de lachende moordenaar.

De Bruyne: “De Champions Leaguefinale was een van de doelen van de club. Van de spelers ook. Op het grootste podium ter wereld mogen presteren is een privilege. Iedereen, denk ik, begrijpt de druk die op ons ligt. Als je wint, ben je de held. Als je verliest, ben je een mislukkeling. Zelfs al ben je hier geraakt, een ongelooflijke prestatie van het team en als individu. Je wil zulke matchen niet verliezen (lachje). Maar het kan gebeuren. (…) Het minste wat we kunnen doen is van dit soort matchen genieten. ‘Take it with a smile’. Neem ze met een glimlach. Als een mogelijkheid waar je kan tonen dat je de beste bent.”

Hij heeft er zin in. De voorbije weken sukkelde hij eerste met een lichte enkelblessure, vervolgens met de hamstring en de kuit, maar de medische staf nam geen enkel risico. Guardiola heeft hem gespaard voor de finale. Fris in de benen, vrij in het hoofd. Geholpen door de ademruimte die de trainer hen de afgelopen maanden heeft gegeven - de teugels gingen wat losser.

“We voelen ons allemaal wat relaxter”, vertelt De Bruyne. Eerder deze week, op de exclusieve mediadag van Man City voor de rechtenhouders en voor partners, verwoordde hij dat als volgt: “Tegen Dortmund werd ik nog wat stress gewaar in de ploeg. In die halve finale tegen PSG voelde ik bij niemand nog spanning. Alsof we een horde hadden overwonnen. Alsof er een last van onze schouders was gevallen (na de teleurstellingen van de voorbije jaren, red.). Dat vrij gevoel. Het was een geruststelling. Het grote verschil is dat we minder fouten hebben gemaakt dan in de vorige campagnes.”

Kompany

“We kunnen straks geschiedenis schrijven. De vorige generatie spelers heeft hier enorm veel prijzen gewonnen, maar als we zaterdag triomferen denk ik dat Vinny (Kompany) erg blij zal zijn. Iedere speler zal een beetje spijt hebben dat ze geen Champions League op hun palmares staan, maar Vinny heeft deze club mee groot gemaakt. Ik denk dat hij redelijk tevreden kan terugblikken op zijn loopbaan, hoor.”

Toch zal De Bruyne er alles aan doen om die ‘once in a lifetime’ niet te laten schieten. “We hebben zes jaar voor gevochten om hier te staan. Halve finales, kwartfinales. Altijd waren we bij de beste acht van Europa, of er toch dichtbij. Ik heb altijd het gevoel gehad dat we hier ooit zouden staan.”

Straks, zo verwacht hij toch, staat hij opnieuw in de spits. Over zijn positie als valse negen zijn -hoofdzakelijk in België - veel woorden verspild, maar daar trekt De Bruyne zich weinig van aan. Heeft hij zelfs nauwelijks iets van meegekregen. Pep Guardiola en hij begrijpen mekaar.

“De trainer doet het denkwerk, ik voer het uit. Ik pas me al mijn hele carrière aan verschillende posities aan. Alright for me. Ik heb er geen enkel probleem mee.”

***

“Graag gedaan”, zei De Bruyne toen hoofd media Simon Heggie hem in het naar buiten wandelen bedankte voor het beantwoorden van zes vragen en vijf minuten van zijn tijd.

Na een korte training mochten de beentjes weer 24u omhoog.

Opladen voor een finalestunt.

En zijn beste zomer ooit.

