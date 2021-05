Ref Kuipers zou ‘f*ck you’ gezegd hebben tegen PSG-spelers, Pochettino: “Misschien moet UEFA onderzoek starten”

Het was een avond om snel te vergeten voor PSG. Neymar en co gingen met 2-0 onderuit tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne en strandden dit seizoen zo in de halve finales van de Champions League.

In een nerveus duel kreeg ref Björn Kuipers het geregeld aan de stok met de Parijzenaren. Hij bleef echter rustig en floot een correcte partij. In de slotfase gaf Kuipers Ángel Di María - overigens helemaal terecht - rood na een smerige overtreding op Fernandinho, waarna de poppetjes aan het dansen gingen. Nadien spaarde hij Kimpembe en Danilo nog van een uitsluiting.

Schorsing

Maar daar hielden PSG-spelers Verratti en Herrera weinig rekening mee. “De scheidsrechter zei ‘f*ck off’ tegen Paredes”, aldus laatstgenoemde aan RMC. “We praten altijd over respect voor de refs, maar als wij dit tegen hen zeggen, krijgen we een schorsing van drie of vier wedstrijden.” Verratti vulde aan: “De ref zei twee keer ‘f*ck you’ tegen mij. Dat zouden wij eens moeten doen...”

Trainer Mauricio Pochettino gaf op de persconferentie na de wedstrijd aan niks van het incident gehoord te hebben langs de zijlijn. “Het belangrijkste is dat we niet in de finale zitten. Maar als het echt zo gebeurd is, moet de UEFA misschien een onderzoek starten. Toch is het geen excuus voor de gemiste finaleplaats.”

Nog dit: RMC heeft de beelden waar de PSG-spelers het over hebben intussen geanalyseerd. Een ‘f*ck you’ was niet meteen te zien.

Volledig scherm © REUTERS