Real nog niet zeker van groepswinst: Courtois moet zich bij nederlaag in Leipzig drie keer omdraaien

Champions LeagueReal Madrid is nog niet zeker van groepswinst in de Champions League. De Koninklijke leed een verrassende nederlaag in Leipzig (3-2). De Duitsers komen zo op één punt van Madrid met nog één speeldag te gaan in groep F.

Thibaut Courtois was net als Simon Mignolet nog niet geklopt in de Champions League. De beste doelman ter wereld had door zijn rugblessure twee matchen minder op zijn actief dan zijn doublure bij de Rode Duivels. Heel lang kon hij in Leipzig niet op die statistiek teren, want Leipzig begon furieus.

De Duitsers scoorden twee keer in minder dan twintig minuten. Courtois werd op twee corners door zijn verdediging in de steek gelaten. Bij de 1-0 redde hij in eerste instantie nog, maar tegen de rebound van Gvardiol had onze landgenoot geen verhaal. Een kwartier later hetzelfde verhaal: Nkunku met de 2-0.

Real was nergens en het mocht Courtois bedanken dat het geen blamage werd voor de pauze. Typisch voor de Koninklijke was dan weer wel de aansluitingstreffer op slag van rust. Asensio bereikte Vini Jr die binnenkopte, we kregen nog een match in de tweede helft.

Eden Hazard kreeg zowaar zelfs nog eens een kwartier, maar de Rode Duivel kon de boel niet forceren om tot een gelijkmaker te komen. Integendeel, Werner zette met 3-1 tien minuten voor tijd Leipzig op weg naar een verrassende zege. Een strafschopgoal van Rodrygo in het slot was een voetnoot. Leipzig komt op één punt van de Koninklijke.

In de andere wedstrijd in groep F eindigde het duel tussen Shakhtar Donetsk en Celtic op 1-1. Toptalent Mudryk wiste in de tweede helft een goal van Giakoumakis uit. Celtic is Europees uitgeschakeld, de Schotten komen op de laatste speeldag uit tegen Real. Leipzig bekampt Shakthar.

Stand na vijf speeldagen in groep F 1. Real Madrid - 10 punten 2. RB Leipzig - 9 punten 3. Shakthar Donetsk - 6 punten 4. Celtic - 2 punten

