Real Madrid wint zonder Hazard zuinig van Leipzig, Celtic-fans nemen Queen op de korrel met spandoek

Champions LeagueReal Madrid leidt de dans in groep F. De Spaanse kampioen won met 2-0 van Leipzig. Thibaut Courtois hield de nul. Eden Hazard ook, maar dan in het aantal speelminuten.

Zoals verwacht geen Eden Hazard in de basiself bij Real Madrid. Coach Carlo Ancelotti gaf Vini Jr, Rodrygo en Valverde de voorkeur in het offensief, maar aan aanvallen kwamen de Madrilenen in eerste instantie niet echt toe. Leipzig was in de eerste helft veruit de gevaarlijkste ploeg. Al na 6 minuten moest Courtois nog eens tonen dat hij bij de beste doelmannen ter wereld hoort. Geen 0-1 voor Nkunku.

Iets later was het weer aan de Fransman, maar andermaal dook onze nationale doelman goed in de voeten. Real stelde er voor de rust enkel een schot van Modric tegenover. De Kroaat besloot een metertje naast. Na de pauze was het lange tijd zoeken naar opwinding. Tot Vini Jr tien minuten voor tijd ging dollen en Valverde vond. De Uruguayaan bleef koelbloedig en bezorgde Real uitzicht op de zege.

Eden Hazard kregen we niet meer te zien in Santiago Bernabeu, Asensio legde in de slotseconden de 2-0-eindstand vast op aangeven van Kroos. Real komt dankzij de overwinning wel aan kop in groep F met zes op zes. Shakhtar volgt met 4 punten, Celtic heeft er één. Leipzig moet met een 0 op 6 dan weer herbronnen. De Duitsers presenteerden zich in Madrid nochtans niet al te slecht.

Celtic en Shakhtar spelen gelijk

In de andere partij in groep F hielden Shakhtar Donetsk en Celtic elkaar in evenwicht. Op basis van de kansen was dat vooral voor de thuisploeg een meevaller. De match werd door de oorlog in Oekraïne in Warschau afgewerkt. Celtic kwam al vroeg op voorsprong na een owngoal van Bondarenko, even voor het halfuur hing Mudryk de borden weer in evenwicht.

In de tweede helft veranderd ondanks een karrenvracht kansen voor Celtic niets meer aan de stand. Bij Shakhtar deed Shved (ex-KV Mechelen) een uur mee, Mykhailichenko (ex-Anderlecht) bleef de hele match op de bank. Nog dit: de Schotse fans rolden een banner uit die weinig sympathie voor de overleden Queen Elizabeth II uitstraalde.

Stand in groep F 1. Real Madrid - 6 punten 2. Shakhtar Donetsk - 4 punten 3. Celtic - 1 punt 4. RB Leipzig - 0 punten

