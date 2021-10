Real Madrid wint dankzij goals Benzema en Vinicius met forfaitcijfers in Oekraïne, Courtois houdt met knappe reddingen z’n netten schooon

Champions LeagueEr was die misstap op speeldag een tegen Sheriff Tiraspol godbetert, maar ondertussen heeft Real Madrid de zaken weer wat meer op orde in de Champions League. In Kiev ging Shakhtar Donetsk met 0-4 voor de bijl.

Carlo Ancelotti hield Eden Hazard tegen Shakhtar Donetsk uit zijn wedstrijdkern. De Italiaan liet weten dat onze landgenoot niet geblesseerd, maar wel oververmoeid is. Volgens Ancelotti is hij weer wedstrijdklaar voor de Clásico op 24 oktober.

Soit, dat het opnieuw niet het seizoensbegin is van Eden Hazard bij Real Madrid is al even duidelijk. Dat van Karim Benzema is het wel, de Fransman zorgde onrechtstreeks voor de opener in Kiev. Kryvtsov wilde ontzetten voor de aanstormende aanvaller en verschalkte zo zijn eigen doelman.

Volledig scherm © AFP

De Koninklijke kon met dank aan een owngoal van Shakhtar met een voorsprong de rust in duiken. Thibaut Courtois had tot dan weinig werk op de plank gehad. Daar kwam na de pauze verandering in met een drietal knappe saves, al was dat vooral toen Real het bij een 0-4-stand liet lopen.

Want met een dol kwartier had Vinicius Junior er in zijn eentje voor gezorgd dat de Oekraïeners tegen het canvas werden gemept. Eerst rondde hij een schitterende assist van Modric af, vijf minuten later scoorde hij zelf na een knappe dribbel en iets voorbij het uur schotelde Vini z’n maatje Rodrygo de 0-4 voor.

Schaapjes op het droge voor Real, dat daarna de wedstrijd rustig kon uitspelen. Benzema zette in de slotseconden nog de forfaitscore op het bord en dat was het. Real komt naast Tiraspol aan de leiding in groep D. Inter volgt als derde met vier punten.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.